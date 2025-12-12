В Ташкенте в рамках SputnikPRO пройдет мастер-класс по созданию инфографики — дата и время

https://uz.sputniknews.ru/20251212/tashkent-sputnikpro-master-klass-po-sozdaniyu-infografiki-data-vremya-54139713.html
Спикер расскажет, что такое правильная инфографика, какие задачи она решает, как формировать техническое задание для ее создания и о многом другом. 12.12.2025, Sputnik Узбекистан
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет мастер-класс, посвященный созданию инфографики.Спикером выступит дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.Он расскажет, что такое качественная инфографика, какие задачи она решает, как правильно формировать техническое задание для ее создания и о многом другом.Время и место проведения: 16 декабря в 11.00, в Tashkent Perfect University (адрес: г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1). Записаться на мероприятие можно по следующим контактам: Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке.Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет мастер-класс, посвященный созданию инфографики.
Спикером выступит дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.
Он расскажет, что такое качественная инфографика, какие задачи она решает, как правильно формировать техническое задание для ее создания и о многом другом.
Время и место проведения: 16 декабря в 11.00, в Tashkent Perfect University (адрес: г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1).
Записаться на мероприятие можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке
.
Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.