В Ташкенте в рамках SputnikPRO пройдет мастер-класс по созданию инфографики — дата и время

В Ташкенте в рамках SputnikPRO пройдет мастер-класс по созданию инфографики — дата и время

Спикер расскажет, что такое правильная инфографика, какие задачи она решает, как формировать техническое задание для ее создания и о многом другом.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В столице Узбекистана в рамках проекта SputnikPRO пройдет мастер-класс, посвященный созданию инфографики.Спикером выступит дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.Он расскажет, что такое качественная инфографика, какие задачи она решает, как правильно формировать техническое задание для ее создания и о многом другом.Время и место проведения: 16 декабря в 11.00, в Tashkent Perfect University (адрес: г. Ташкент, ул. Зайкайнар, 1). Записаться на мероприятие можно по следующим контактам: Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.Посмотреть, как прошло первое мероприятие и услышать отзывы участников, можно по ссылке.Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

