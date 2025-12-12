https://uz.sputniknews.ru/20251212/u-protivnika-nichego-ne-poluchilos--putinu-dolojili-ob-osvobojdenii-severska-54124543.html
У противника ничего не получилось — Путину доложили об освобождении Северска
У противника ничего не получилось — Путину доложили об освобождении Северска
Sputnik Узбекистан
Минобороны России ранее сообщило, что "Южная" группировка войск освободила город Северск Донецкой Народной Республики.
2025-12-12T12:16+0500
2025-12-12T12:16+0500
2025-12-12T12:21+0500
владимир путин
россия
сво
спецоперация россии по защите донбасса
вс россии
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54124756_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_873bfc5a337721a8911563fabab498c4.jpg
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание с военными, где обсуждалась текущая ситуация в зоне спецоперации с акцентом на обстановку на севере ДНР. Верховному Главнокомандующему доложили о том, что Северск в ДНР полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.Глава РФ заявил, что освобождение города Северск значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса.На совещании начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Северска в ДНР.Заслушав доклад Герасимова, Верховный главнокомандующий отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии.По его словам противник рассчитывал, что при взятии Северска Россия увязнет на этом направлении, но у него ничего не получилось."Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу", — сказал президент.Президент подчеркнул, что взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе командиров объединений, штабов всех уровней.Он вспомнил, что командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев в прошлом месяце пообещал взять Северск под контроль не позднее 15 декабря.Тот, в свою очередь, добавил, что освобождение города создает условия для наступления в направлении Славянска. В самом Северске идут мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп противника.Тем временем бойцы сосредоточили силы на освобождении Константиновки, штурмовики продвигаются с боями в городе. Российские военные взяли под контроль уже 45 процентов зданий.На левом фланге мотострелковые подразделения ведут бои по освобождению села Степановка. В Димитрове освобождена вся южная часть, бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.Что касается продвижения ВС России на других направлениях, как следует из доклада Герасимова:Взявшие Северск бойцы штурмовой группы подключились к совещанию по видеосвязи прямо из освобожденного города. Президент поздравил их с победой и пожелал военнослужащим удачи в зоне СВО.Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54124756_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_f37c3d2e58dbda8baf4a103d2e6bd34f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, россия, сво, вс россии, спецоперация
владимир путин, россия, сво, вс россии, спецоперация
У противника ничего не получилось — Путину доложили об освобождении Северска
12:16 12.12.2025 (обновлено: 12:21 12.12.2025)
Минобороны России ранее сообщило, что "Южная" группировка войск освободила город Северск Донецкой Народной Республики. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе главе государства доложил об освобождении города.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание с военными, где обсуждалась текущая ситуация в зоне спецоперации с акцентом на обстановку на севере ДНР. Верховному Главнокомандующему доложили о том, что Северск в ДНР полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.
Глава РФ заявил, что освобождение города Северск значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса.
"Освобождение города Северск и успешные наступательные действия на этом направлении значительно приближают новое, успешное, не сомневаюсь в этом, наступление по другим направлениям и изгнание украинских вооруженных формирований с нашей территории, восстановление мирной жизни на земле Донбасса", — сказал Путин в ходе совещания.
На совещании начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Северска в ДНР.
Заслушав доклад Герасимова, Верховный главнокомандующий отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии.
По его словам противник рассчитывал, что при взятии Северска Россия увязнет на этом направлении, но у него ничего не получилось.
"Мы понимаем, что, создав этот укрепрайон в районе Северской и в самом городе, противник рассчитывал на то, что мы там увязнем в штурме этого города, и тем самым он сможет сдержать наше наступление. У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас", — сказал Путин.
"Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу", — сказал президент.
Президент подчеркнул, что взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе командиров объединений, штабов всех уровней.
"Хочу отметить, что это стало, безусловно, возможным исключительно благодаря слаженной работе командиров объединений, соединений, штабов всех уровней, которая обеспечила тщательное планирование этой работы, все боевые действия, а также решения вопросов взаимодействия и всестороннего обеспечения", — сказал глава государства на совещании.
Он вспомнил, что командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев в прошлом месяце пообещал взять Северск под контроль не позднее 15 декабря.
"Сказал и сделал. Мужчина".
Тот, в свою очередь, добавил, что освобождение города создает условия для наступления в направлении Славянска. В самом Северске идут мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп противника.
Тем временем бойцы сосредоточили силы на освобождении Константиновки, штурмовики продвигаются с боями в городе. Российские военные взяли под контроль уже 45 процентов зданий.
На левом фланге мотострелковые подразделения ведут бои по освобождению села Степановка. В Димитрове освобождена вся южная часть, бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.
Что касается продвижения ВС России на других направлениях, как следует из доклада Герасимова:
войска группировки "Запад" после освобождения Купянска продолжают разгром окруженного противника к востоку от города на левом берегу реки Оскол;
сжимая кольцо окружения, штурмовые подразделения освободили села Кучеровка и Куриловка;
бойцы "Севера" сосредоточили основные усилия на увеличении глубины зоны безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей
подразделения "Востока", форсировав реку Гайчур, развивают наступление на нескольких участках на юге Днепропетровской области;
на Запорожье идут бои за Новопавловку, а в Гуляйполе они уже развернулись на улицах.
"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции и уверенно продвигаются по всему фронту. В плановом порядке идет создание и полосы безопасности в приграничных районах Украины", — сказал глава РФ.
Взявшие Северск бойцы штурмовой группы подключились к совещанию по видеосвязи прямо из освобожденного города. Президент поздравил их с победой и пожелал военнослужащим удачи в зоне СВО.
"Благодарю вас за службу. И прошу поменять точку вашего сейчас нахождения на связи с нами. Вам всего самого доброго. Обнимаю вас крепко. Удачи", — обратился к бойцам Путин.
Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.