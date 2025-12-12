https://uz.sputniknews.ru/20251212/u-protivnika-nichego-ne-poluchilos--putinu-dolojili-ob-osvobojdenii-severska-54124543.html

У противника ничего не получилось — Путину доложили об освобождении Северска

У противника ничего не получилось — Путину доложили об освобождении Северска

Sputnik Узбекистан

Минобороны России ранее сообщило, что "Южная" группировка войск освободила город Северск Донецкой Народной Республики.

2025-12-12T12:16+0500

2025-12-12T12:16+0500

2025-12-12T12:21+0500

владимир путин

россия

сво

спецоперация россии по защите донбасса

вс россии

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0c/54124756_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_873bfc5a337721a8911563fabab498c4.jpg

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание с военными, где обсуждалась текущая ситуация в зоне спецоперации с акцентом на обстановку на севере ДНР. Верховному Главнокомандующему доложили о том, что Северск в ДНР полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.Глава РФ заявил, что освобождение города Северск значительно приближает изгнание украинских формирований с территории РФ и восстановление мирной жизни Донбасса.На совещании начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Северска в ДНР.Заслушав доклад Герасимова, Верховный главнокомандующий отметил, что инициатива на всех участках находится в руках российской армии.По его словам противник рассчитывал, что при взятии Северска Россия увязнет на этом направлении, но у него ничего не получилось."Я хочу всех ребят, всех бойцов, командиров — всех поблагодарить за их боевую работу", — сказал президент.Президент подчеркнул, что взятие Северска стало возможным благодаря слаженной работе командиров объединений, штабов всех уровней.Он вспомнил, что командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев в прошлом месяце пообещал взять Северск под контроль не позднее 15 декабря.Тот, в свою очередь, добавил, что освобождение города создает условия для наступления в направлении Славянска. В самом Северске идут мероприятия по ликвидации оставшихся отдельных групп противника.Тем временем бойцы сосредоточили силы на освобождении Константиновки, штурмовики продвигаются с боями в городе. Российские военные взяли под контроль уже 45 процентов зданий.На левом фланге мотострелковые подразделения ведут бои по освобождению села Степановка. В Димитрове освобождена вся южная часть, бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.Что касается продвижения ВС России на других направлениях, как следует из доклада Герасимова:Взявшие Северск бойцы штурмовой группы подключились к совещанию по видеосвязи прямо из освобожденного города. Президент поздравил их с победой и пожелал военнослужащим удачи в зоне СВО.Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, бои за которое продолжались с 2022 года. Город имел важное значение для ВСУ, поскольку его освобождение позволяет российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир путин, россия, сво, вс россии, спецоперация