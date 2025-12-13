https://uz.sputniknews.ru/20251213/novyy-posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-vetnama-54151935.html
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Вьетнама
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Вьетнама
Sputnik Узбекистан
Отмечен значительный потенциал для активизации узбекско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
2025-12-13T18:10+0500
2025-12-13T18:10+0500
2025-12-13T18:10+0500
посол
верительные грамоты
вьетнам
узбекистан
президент
дипломатические отношения
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54151764_0:54:608:396_1920x0_80_0_0_9f09f2c9b0d15d4442cf0e35fcb4e5f5.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана с резиденцией в Джакарте Ойбек Эшонов вручил свои верительные грамоты президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, сообщает ИА “Дунё”.В рамках официальной церемонии в Президентском дворце Ханоя глава Вьетнама передал наилучшие пожелания президенту Узбекистана, подчеркнув, что Вьетнам высоко ценит сложившиеся двусторонние дружественные отношения, заинтересован в их дальнейшем развитии, а также рассматривает республику в качестве надежного и приоритетного партнера в Центральной Азии.Президент отметил, что несмотря на географическую отдаленность, двустороннее сотрудничество последовательно развивается по нарастающей траектории. Стороны указали на наличие значительного потенциала для активизации узбекско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В завершение встречи Лыонг Кыонг от имени руководства Коммунистической партии, Правительства и народа Вьетнама пожелал Узбекистану дальнейшего прогресса, устойчивого развития и процветания.
https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-vetnam-mogut-vvesti-bezvizovyy-rejim-48775479.html
вьетнам
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0d/54151764_5:0:604:449_1920x0_80_0_0_281c6ded8c9ad8d686d85c7296498e5c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новый посол узбекистан верительные грамоты президент вьетнам сотрудничество
новый посол узбекистан верительные грамоты президент вьетнам сотрудничество
Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Вьетнама
Отмечен значительный потенциал для активизации узбекско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана с резиденцией в Джакарте Ойбек Эшонов вручил свои верительные грамоты президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, сообщает
ИА “Дунё”.
В рамках официальной церемонии в Президентском дворце Ханоя глава Вьетнама передал наилучшие пожелания президенту Узбекистана, подчеркнув, что Вьетнам высоко ценит сложившиеся двусторонние дружественные отношения, заинтересован в их дальнейшем развитии, а также рассматривает республику в качестве надежного и приоритетного партнера в Центральной Азии.
Президент отметил, что несмотря на географическую отдаленность, двустороннее сотрудничество последовательно развивается по нарастающей траектории.
"Он также заверил, что Вьетнам готов стать своего рода мостом, соединяющим Узбекистан со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, способствуя расширению взаимовыгодных связей", — отметили в агентстве.
Стороны указали на наличие значительного потенциала для активизации узбекско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
В завершение встречи Лыонг Кыонг от имени руководства Коммунистической партии, Правительства и народа Вьетнама пожелал Узбекистану дальнейшего прогресса, устойчивого развития и процветания.