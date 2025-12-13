https://uz.sputniknews.ru/20251213/novyy-posol-uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-prezidentu-vetnama-54151935.html

Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты президенту Вьетнама

Отмечен значительный потенциал для активизации узбекско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Новый Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана с резиденцией в Джакарте Ойбек Эшонов вручил свои верительные грамоты президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу, сообщает ИА “Дунё”.В рамках официальной церемонии в Президентском дворце Ханоя глава Вьетнама передал наилучшие пожелания президенту Узбекистана, подчеркнув, что Вьетнам высоко ценит сложившиеся двусторонние дружественные отношения, заинтересован в их дальнейшем развитии, а также рассматривает республику в качестве надежного и приоритетного партнера в Центральной Азии.Президент отметил, что несмотря на географическую отдаленность, двустороннее сотрудничество последовательно развивается по нарастающей траектории. Стороны указали на наличие значительного потенциала для активизации узбекско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В завершение встречи Лыонг Кыонг от имени руководства Коммунистической партии, Правительства и народа Вьетнама пожелал Узбекистану дальнейшего прогресса, устойчивого развития и процветания.

