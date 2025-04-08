https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-vetnam-mogut-vvesti-bezvizovyy-rejim-48775479.html

Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим

Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим

Sputnik Узбекистан

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-вьетнамских многоплановых отношений

2025-04-08T11:00+0500

2025-04-08T11:00+0500

2025-04-08T11:00+0500

политика

общество

узбекистан

вьетнам

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам планируют развивать культурные и туристические обмены, в том числе путем установления безвизового режима. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с делегацией Вьетнама во главе с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны подробно обсудили дальнейшее развитие узбекско-вьетнамских многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Говорили и о необходимости придать системный характер межправительственным и межведомственным контактам. Также подчеркнули важность проведения в этом году заседания межправкомиссии и бизнес-форума в Ханое.Стороны договорились активизировать межпарламентский диалог для реализации совместных инициатив.

https://uz.sputniknews.ru/20250406/uzbekistan-vetnam-plan-ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-48755290.html

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политика, общество, узбекистан, вьетнам, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация