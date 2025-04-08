https://uz.sputniknews.ru/20250408/uzbekistan-i-vetnam-mogut-vvesti-bezvizovyy-rejim-48775479.html
Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим
Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим
Sputnik Узбекистан
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-вьетнамских многоплановых отношений
2025-04-08T11:00+0500
2025-04-08T11:00+0500
2025-04-08T11:00+0500
политика
общество
узбекистан
вьетнам
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Узбекистан и Вьетнам планируют развивать культурные и туристические обмены, в том числе путем установления безвизового режима. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с делегацией Вьетнама во главе с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, сообщает пресс-служба главы республики.Стороны подробно обсудили дальнейшее развитие узбекско-вьетнамских многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Говорили и о необходимости придать системный характер межправительственным и межведомственным контактам. Также подчеркнули важность проведения в этом году заседания межправкомиссии и бизнес-форума в Ханое.Стороны договорились активизировать межпарламентский диалог для реализации совместных инициатив.
https://uz.sputniknews.ru/20250406/uzbekistan-vetnam-plan-ekonomicheskoye-sotrudnichestvo-48755290.html
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политика, общество, узбекистан, вьетнам, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация
политика, общество, узбекистан, вьетнам, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, встреча, делегация
Узбекистан и Вьетнам могут ввести безвизовый режим
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-вьетнамских многоплановых отношений.
ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik
. Узбекистан и Вьетнам планируют развивать культурные и туристические обмены, в том числе путем установления безвизового режима. Об этом шла речь в ходе встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с делегацией Вьетнама во главе с Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, сообщает
пресс-служба главы республики.
Стороны подробно обсудили дальнейшее развитие узбекско-вьетнамских многоплановых отношений, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
"Особое внимание было уделено развитию культурных и туристических обменов, в том числе путем установления безвизового режима", — говорится в сообщении.
Говорили и о необходимости придать системный характер межправительственным и межведомственным контактам. Также подчеркнули важность проведения в этом году заседания межправкомиссии и бизнес-форума в Ханое.
“Для продвижения новых проектов достигнута договоренность о подготовке комплексной программы промышленной кооперации в таких сферах, как энергетика, геология, нефтехимия, электротехническая, текстильная, аграрная и другие отрасли”, — говорится в сообщении.
Стороны договорились активизировать межпарламентский диалог для реализации совместных инициатив.