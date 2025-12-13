https://uz.sputniknews.ru/20251213/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-54150430.html

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

Sputnik Узбекистан

По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

2025-12-13T14:50+0500

2025-12-13T14:50+0500

2025-12-13T14:55+0500

сво

россия

украина

минобороны рф

спецоперация россии по защите донбасса

энергетика

спецоперация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_0:112:3246:1938_1920x0_80_0_0_89ee57ee5024b6f3ed72eafa5478fcbe.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщает Минобороны РФ.В министерстве отметили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Ведомство также сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина спецоперацция сво минобороны впк