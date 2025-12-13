Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251213/vs-rossii-nanesli-massirovannyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-54150430.html
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
Sputnik Узбекистан
По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
2025-12-13T14:50+0500
2025-12-13T14:55+0500
сво
россия
украина
минобороны рф
спецоперация россии по защите донбасса
энергетика
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_0:112:3246:1938_1920x0_80_0_0_89ee57ee5024b6f3ed72eafa5478fcbe.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщает Минобороны РФ.В министерстве отметили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Ведомство также сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/0b/53382520_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_2b183c8a4ce3a06104030e25efb5e01f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия украина спецоперацция сво минобороны впк
россия украина спецоперацция сво минобороны впк

ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

14:50 13.12.2025 (обновлено: 14:55 13.12.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке военного ведомства.
В министерстве отметили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Ведомство также сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0