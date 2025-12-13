ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
14:50 13.12.2025 (обновлено: 14:55 13.12.2025)
По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по объектам в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины и обеспечивающим их работу объектам ТЭК, сообщает Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного и морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу", — говорится в сводке военного ведомства.
В министерстве отметили, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Ведомство также сообщило о поражении объектов портовой инфраструктуры Украины, используемых в интересах ВСУ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", — говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.