В Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана

В Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана

2025-12-14T17:35+0500

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Азербайджане стартовали Дни культуры Узбекистана, сообщает пресс-служба Минкульта РУз.Они будут проходить с 14 по 20 декабря в городах Баку и Физули.Для участия в мероприятиях в Азербайджан прибыли руководство министерства культуры, известные представители искусства и ведущие художественные коллективы республики. В их числе — танцевальный ансамбль "Навруз" и Государственный симфонический оркестр Узбекистана.Сегодня в 20.00 по ташкентскому времени в Центре имени Гейдара Алиева в Баку состоится концертная программа, посвященная торжественному открытию Дней культуры Узбекистана. Вниманию азербайджанских зрителей также представят фотовыставку "Новый Узбекистан".А 15 декабря продет первое заседание совместной комиссии двух стран по вопросам культуры.Церемония закрытия Дней культуры Узбекистана состоится в средней школе имени Мирзо Улугбека, которую Узбекистан построил и ввел в эксплуатацию в 2023 году в Физули.В предыдущий раз Дни узбекской культуры проходили в Баку в 2023 году, а спустя год в Ташкенте организовали Дни азербайджанской культуры.

