Если узбекистанский мигрант окажется без жилья и в трудной финансовой ситуации, он может обратиться в представительство Агентства миграции в Москве
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Мигрантов из Узбекистана обеспечат временным бесплатным жильем в России, сообщает пресс-служба Агентства миграции республики.Агентство заключило договора с около 15 хостелами и гостиницами в Москве и Московской области для оказания помощи трудовыми мигрантам, оставшимся без жилья в России. По данным пресс-службы, гражданам РУз, оказавшимся в сложном финансовом положении, оставшимся без жилья во время работы в Российской Федерации, окажут материальную и социальную помощь.В Агентстве добавили, что в настоящее время аналогичную работу по заключению договоров хостелами и гостиницами ведут также в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах.
Мигрантов из Узбекистана обеспечат временным бесплатным жильем в России
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
Мигрантов из Узбекистана обеспечат временным бесплатным жильем в России, сообщает
пресс-служба Агентства миграции республики.
Агентство заключило договора с около 15 хостелами и гостиницами в Москве и Московской области для оказания помощи трудовыми мигрантам, оставшимся без жилья в России.
По данным пресс-службы, гражданам РУз, оказавшимся в сложном финансовом положении, оставшимся без жилья во время работы в Российской Федерации, окажут материальную и социальную помощь.
“Если вы находитесь в сложном финансовом положении и бездомны, обратитесь в представительство Миграционной службы по адресу: улица Казачий Тор, 11/2, Москва (станция метро Полянка). После рассмотрения ситуации вам будет предоставлено бесплатное жилье на срок до 30 дней”, — говорится в сообщении.
В Агентстве добавили, что в настоящее время аналогичную работу по заключению договоров хостелами и гостиницами ведут также в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах.