https://uz.sputniknews.ru/20251214/migrantov-iz-uzbekistana-obespechat-vremennym-besplatnym-jilem-v-rossii-54158008.html

Мигрантов из Узбекистана обеспечат временным бесплатным жильем в России

Мигрантов из Узбекистана обеспечат временным бесплатным жильем в России

Sputnik Узбекистан

Если узбекистанский мигрант окажется без жилья и в трудной финансовой ситуации, он может обратиться в представительство Агентства миграции в Москве

2025-12-14T13:43+0500

2025-12-14T13:43+0500

2025-12-14T13:43+0500

трудовые мигранты

узбекистан

россия

сотрудничество

жилье

социальная поддержка

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/11/25404633_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ca19fcd70db3f7e62e1deea2ef3b3a10.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Мигрантов из Узбекистана обеспечат временным бесплатным жильем в России, сообщает пресс-служба Агентства миграции республики.Агентство заключило договора с около 15 хостелами и гостиницами в Москве и Московской области для оказания помощи трудовыми мигрантам, оставшимся без жилья в России. По данным пресс-службы, гражданам РУз, оказавшимся в сложном финансовом положении, оставшимся без жилья во время работы в Российской Федерации, окажут материальную и социальную помощь.В Агентстве добавили, что в настоящее время аналогичную работу по заключению договоров хостелами и гостиницами ведут также в Северо-Западном, Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Южном федеральных округах.

https://uz.sputniknews.ru/20251209/sankt-peterburg-reestr-advokatov-dlya-raboty-s-migrantami-54035671.html

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мигранты узбекистан временное бесплатное жилье россия