Мирзиёев: Будущее нашего сельского хозяйства – это будущее всей страны

День работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Будущее нашего сельского хозяйства – это будущее всей страны, подчеркнул президент РУз Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении работникам сельского хозяйства Узбекистана.Он с благодарностью отметил их заслуги в ускоренном развитии сельхозотрасли, в целом экономики страны, повышении благосостояния народа, обеспечении продовольственной безопасности.В этом году, несмотря на трудности, связанные с изменением климата, республика смогла совершить кардинальный прорыв в развитии аграрного сектора.Высокой урожайности удалось добиться благодаря посеву новых сортов хлопчатника, зерновых, фруктов и овощей, внедрению современных агротехнологий.Он указал и на рост экспортного потенциала сельского хозяйства. Только в этом году число государств, покупающих узбекскую плодоовощную продукцию, выросло на 18, то есть до 83.Со следующего года:В рыбоводствеДень работников сельского хозяйства в республике ежегодно отмечают во второе воскресенье декабря.

