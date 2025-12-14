https://uz.sputniknews.ru/20251214/tashkent-i-sverdlovskaya-oblast-podpisali-memorandum-54161012.html

Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает

Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает

Sputnik Узбекистан

Стороны намерены расширять сотрудничество в сфере культуры и образования, а также развивать культурный туризм

2025-12-14T15:04+0500

2025-12-14T15:04+0500

2025-12-14T15:04+0500

ташкент

узбекистан

свердловская область

россия

подписание документов

меморандум

сотрудничество

культура

образование

туризм

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0e/54161175_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_1ccc944716cf8730fd45fa861629f8ea.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Представители Ташкента и Свердловской области подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията столицы.В ходе трехдневного визита в Ташкент делегация Свердловской области посетила ряд культурных, образовательных и исторических объектов города. Это позволило гостям ближе ознакомиться с богатой культурной жизнью, современной инфраструктурой и туристическим потенциалом столицы республики.

https://uz.sputniknews.ru/20251211/sverdlovskaya-oblast-priexala-v-uzbekistan-s-ulybkoy-54103136.html

ташкент

узбекистан

свердловская область

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент свердловская область меморандум сотрудничество культура образование туризм