https://uz.sputniknews.ru/20251214/tashkent-i-sverdlovskaya-oblast-podpisali-memorandum-54161012.html
Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает
Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает
Sputnik Узбекистан
Стороны намерены расширять сотрудничество в сфере культуры и образования, а также развивать культурный туризм
2025-12-14T15:04+0500
2025-12-14T15:04+0500
2025-12-14T15:04+0500
ташкент
узбекистан
свердловская область
россия
подписание документов
меморандум
сотрудничество
культура
образование
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0e/54161175_0:124:1280:844_1920x0_80_0_0_1ccc944716cf8730fd45fa861629f8ea.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Представители Ташкента и Свердловской области подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба хокимията столицы.В ходе трехдневного визита в Ташкент делегация Свердловской области посетила ряд культурных, образовательных и исторических объектов города. Это позволило гостям ближе ознакомиться с богатой культурной жизнью, современной инфраструктурой и туристическим потенциалом столицы республики.
https://uz.sputniknews.ru/20251211/sverdlovskaya-oblast-priexala-v-uzbekistan-s-ulybkoy-54103136.html
ташкент
узбекистан
свердловская область
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0e/54161175_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d7eb03e22a2d9ea5eb3fca0b7c2c0898.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент свердловская область меморандум сотрудничество культура образование туризм
ташкент свердловская область меморандум сотрудничество культура образование туризм
Ташкент и Свердловская область подписали меморандум — что он предусматривает
Стороны намерены расширять сотрудничество в сфере культуры и образования, а также развивать культурный туризм.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik
. Представители Ташкента и Свердловской области подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает
пресс-служба хокимията столицы.
В ходе трехдневного визита в Ташкент делегация Свердловской области посетила ряд культурных, образовательных и исторических объектов города. Это позволило гостям ближе ознакомиться с богатой культурной жизнью, современной инфраструктурой и туристическим потенциалом столицы республики.
“В целях расширения сотрудничества в сфере культуры и образования, а также развития культурного туризма, при участии руководителей сторон был подписан меморандум о сотрудничестве. Указанный документ послужит основой для реализации совместных культурных мероприятий, фестивалей и творческих проектов в дальнейшем”, — говорится в сообщении.