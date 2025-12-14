https://uz.sputniknews.ru/20251214/tvorcheskaya-komanda-vuzov-uzbekistana-uchastvovala-v-masshtabnom-proekte-v-belarusi--54156854.html

Творческая команда вузов Узбекистана участвовала в масштабном проекте в Беларуси

Мероприятие прошло в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в офлайн- и онлайн-форматах.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Представители студенческой молодежи Узбекистана вместе со сверстниками из 27 стран приняли участие в творческой гостиной "Беларусь — перекресток национальных культур" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, сообщает БелТА.Участники рассказали о своих родных странах в ходе интерактивного круглого стола, продемонстрировали знания географии, культуры и традиций Беларуси и других республик в игре "Брейн-ринг", представили свой родной край в поэтическом конкурсе чтецов.Он добавил, что встречи носят очень теплый, дружеский характер, радуют многообразием национальных костюмов, песен, танцев и способствуют укреплению межвузовского партнерства.Творческая гостиная завершилась концертом "Многоголосие национальных культур" с яркими выступлениями студентов.

