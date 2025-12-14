Узбекистан
Творческая команда вузов Узбекистана участвовала в масштабном проекте в Беларуси
Мероприятие прошло в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в офлайн- и онлайн-форматах.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Представители студенческой молодежи Узбекистана вместе со сверстниками из 27 стран приняли участие в творческой гостиной "Беларусь — перекресток национальных культур" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, сообщает БелТА.Участники рассказали о своих родных странах в ходе интерактивного круглого стола, продемонстрировали знания географии, культуры и традиций Беларуси и других республик в игре "Брейн-ринг", представили свой родной край в поэтическом конкурсе чтецов.Он добавил, что встречи носят очень теплый, дружеский характер, радуют многообразием национальных костюмов, песен, танцев и способствуют укреплению межвузовского партнерства.Творческая гостиная завершилась концертом "Многоголосие национальных культур" с яркими выступлениями студентов.
Мероприятие прошло в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы в офлайн- и онлайн-форматах.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Представители студенческой молодежи Узбекистана вместе со сверстниками из 27 стран приняли участие в творческой гостиной "Беларусь — перекресток национальных культур" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, сообщает БелТА.

“Студенты из 25 университетов, в том числе 14 зарубежных, принимают участие в масштабном проекте, который проходит в ГрГУ в офлайн- и онлайн-форматах. Среди участников творческие команды вузов Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана”, — говорится в сообщении.

Участники рассказали о своих родных странах в ходе интерактивного круглого стола, продемонстрировали знания географии, культуры и традиций Беларуси и других республик в игре "Брейн-ринг", представили свой родной край в поэтическом конкурсе чтецов.
"Перекресток национальных культур - это многонациональная студенческая встреча, которая проводится нами уже в седьмой раз и стала узнаваемым брендом Гродненского государственного университета. Благодаря вот такому мероприятию у нас есть возможность расширить горизонты межнационального общения, познакомиться с историей, культурой, традициями, обычаями разных народов. Общее количество участников составляет более 500 человек. Такой масштаб у многонациональной гостиной впервые", — рассказал проректор ГрГУ по учебной работе Леонтий Павлов.
Он добавил, что встречи носят очень теплый, дружеский характер, радуют многообразием национальных костюмов, песен, танцев и способствуют укреплению межвузовского партнерства.
Творческая гостиная завершилась концертом "Многоголосие национальных культур" с яркими выступлениями студентов.
