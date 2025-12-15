https://uz.sputniknews.ru/20251215/chempionat-mir-futbol-u-20-uzbekistan-54187217.html
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев одновременно подписали постановления о подготовке и проведении в 2027 году Чемпионата мира по футболу U-20, сообщает пресс-служба узбекского лидера. В частности, документ утверждает задачи по созданию необходимой инфраструктуры согласно требованиям ФИФА и благоприятных условий для обслуживания участников ЧМ и болельщиков на высоком уровне.Так в постановлении Шавката Мирзиёева говорится, что в дни проведения Игр в Узбекистане будет налажено отдельное автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Новый Ташкент – Ташкент. Лица, прошедшие аккредитацию или имеющие билеты на ЧМ, смогут также бесплатно пользоваться общественными транспортом. Игры пройдут на строящемся на территории города Новый Ташкент "Центрального футбольного стадиона "Янги Тошкент". Из постановления стало также известно, что в Ташкенте откроется Региональный офис ФИФА для Центральноазиатских стран.Как в своем комментарии отметил пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов, одновременное подписание президентами Узбекистана и Азербайджана решений о мерах по проведению ЧМ-2027 (U-20) – яркое свидетельство высокого уровня стратегического партнерства между странами.По словам Ахрора Бурханова, проведение Чемпионата мира U-20 в 2027 году станет важным вкладом в укрепление международного имиджа Узбекистана и Азербайджана, развитие молодежного спорта и продвижение ценностей дружбы, взаимопонимания и честной конкуренции.
Чемпионат мира по футболу U-20 пройдет в Узбекистане и Азербайджане
18:49 15.12.2025 (обновлено: 18:54 15.12.2025)
Стало также известно об открытии в Ташкенте Регионального офиса ФИФА для Центральноазиатских стран.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев одновременно подписали постановления о подготовке и проведении в 2027 году Чемпионата мира по футболу U-20, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
В частности, документ утверждает задачи по созданию необходимой инфраструктуры согласно требованиям ФИФА и благоприятных условий для обслуживания участников ЧМ и болельщиков на высоком уровне.
Так в постановлении Шавката Мирзиёева говорится, что в дни проведения Игр в Узбекистане будет налажено отдельное автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Новый Ташкент – Ташкент. Лица, прошедшие аккредитацию или имеющие билеты на ЧМ, смогут также бесплатно пользоваться общественными транспортом.
Игры пройдут на строящемся на территории города Новый Ташкент "Центрального футбольного стадиона "Янги Тошкент".
Из постановления стало также известно, что в Ташкенте откроется Региональный офис ФИФА для Центральноазиатских стран.
Как в своем комментарии отметил пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов, одновременное подписание президентами Узбекистана и Азербайджана решений о мерах по проведению ЧМ-2027 (U-20) – яркое свидетельство высокого уровня стратегического партнерства между странами.
"Данный шаг отражает общность подходов Ташкента и Баку к развитию всестороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной и спортивной сферах, а также демонстрирует взаимное доверие и готовность к реализации масштабных совместных международных проектов", - подчеркнул пресс-секретарь МИД РУз.
По словам Ахрора Бурханова, проведение Чемпионата мира U-20 в 2027 году станет важным вкладом в укрепление международного имиджа Узбекистана и Азербайджана, развитие молодежного спорта и продвижение ценностей дружбы, взаимопонимания и честной конкуренции.