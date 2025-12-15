https://uz.sputniknews.ru/20251215/chempionat-mir-futbol-u-20-uzbekistan-54187217.html

Чемпионат мира по футболу U-20 пройдет в Узбекистане и Азербайджане

Чемпионат мира по футболу U-20 пройдет в Узбекистане и Азербайджане

Sputnik Узбекистан

Стало также известно об открытии в Ташкенте Регионального офиса ФИФА для Центральноазиатских стран.

2025-12-15T18:49+0500

2025-12-15T18:49+0500

2025-12-15T18:54+0500

футбол

чемпионат мира по футболу

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

ташкент

новый ташкент

постановление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49736841_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ec3095610db5e2278aea605cb1c858e0.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев одновременно подписали постановления о подготовке и проведении в 2027 году Чемпионата мира по футболу U-20, сообщает пресс-служба узбекского лидера. В частности, документ утверждает задачи по созданию необходимой инфраструктуры согласно требованиям ФИФА и благоприятных условий для обслуживания участников ЧМ и болельщиков на высоком уровне.Так в постановлении Шавката Мирзиёева говорится, что в дни проведения Игр в Узбекистане будет налажено отдельное автобусное сообщение по маршруту Ташкент – Новый Ташкент – Ташкент. Лица, прошедшие аккредитацию или имеющие билеты на ЧМ, смогут также бесплатно пользоваться общественными транспортом. Игры пройдут на строящемся на территории города Новый Ташкент "Центрального футбольного стадиона "Янги Тошкент". Из постановления стало также известно, что в Ташкенте откроется Региональный офис ФИФА для Центральноазиатских стран.Как в своем комментарии отметил пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов, одновременное подписание президентами Узбекистана и Азербайджана решений о мерах по проведению ЧМ-2027 (U-20) – яркое свидетельство высокого уровня стратегического партнерства между странами.По словам Ахрора Бурханова, проведение Чемпионата мира U-20 в 2027 году станет важным вкладом в укрепление международного имиджа Узбекистана и Азербайджана, развитие молодежного спорта и продвижение ценностей дружбы, взаимопонимания и честной конкуренции.

https://uz.sputniknews.ru/20251206/s-kem-sygraet-sbornaya-uzbekistana-na-debyutnom-chm-po-futbolu-53989364.html

узбекистан

ташкент

новый ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

чемпионат мир футбол ташкент баку узбекистан азербайджан шавкат мирзиёев ильхам алиев постановление 2027 спорт