Казахстан возобновляет транзит нефти в Узбекистан — подробности

"АО "Казтрансойл" также сообщил о росте объемов транспортировки нефти в Кыргызстан. Транспортировку нефти по всем направлениям осуществляют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта "Шагыр", где производят налив нефти в жд цистерны

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Казахстан возобновляет транзит нефти в Узбекистан, сообщает пресс-служба оператора магистральных нефтепроводов республики "Казтрансойл".В декабре РК направит в Узбекистан до 35 тыс. тонн нефти.Также оператор добавил, что в ноябре этого года впервые с 2017-го возобновили поставки нефти в Кыргызстан. До конца года Казтрансойл планирует направить в эту республику до 30 тыс. тонн нефти.В пресс-службе компании пояснили, что транспортировку нефти по всем направлениям осуществляют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта "Шагыр", принадлежащего Казтрансойлу, где производят налив нефти в железнодорожные цистерны.

