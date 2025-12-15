https://uz.sputniknews.ru/20251215/kazaxstan-vozobnovlyaet-tranzit-nefti-v-uzbekistan-54179099.html
Казахстан возобновляет транзит нефти в Узбекистан — подробности
2025-12-15
"АО "Казтрансойл" также сообщил о росте объемов транспортировки нефти в Кыргызстан. Транспортировку нефти по всем направлениям осуществляют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта "Шагыр", где производят налив нефти в жд цистерны
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Казахстан возобновляет транзит нефти в Узбекистан, сообщает пресс-служба оператора магистральных нефтепроводов республики "Казтрансойл".В декабре РК направит в Узбекистан до 35 тыс. тонн нефти.Также оператор добавил, что в ноябре этого года впервые с 2017-го возобновили поставки нефти в Кыргызстан. До конца года Казтрансойл планирует направить в эту республику до 30 тыс. тонн нефти.В пресс-службе компании пояснили, что транспортировку нефти по всем направлениям осуществляют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта "Шагыр", принадлежащего Казтрансойлу, где производят налив нефти в железнодорожные цистерны.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Казахстан возобновляет транзит нефти в Узбекистан, сообщает
пресс-служба оператора магистральных нефтепроводов республики "Казтрансойл".
В декабре РК направит в Узбекистан до 35 тыс. тонн нефти.
"АО "Казтрансойл" сообщает о возобновлении транзита в направлении Республики Узбекистан в декабре 2025 года. Транзит нефти в Узбекистан запланирован в декабре текущего года в объеме до 35 тысяч тонн", — говорится в сообщении.
Также оператор добавил, что в ноябре этого года впервые с 2017-го возобновили поставки нефти в Кыргызстан. До конца года Казтрансойл планирует направить в эту республику до 30 тыс. тонн нефти.
"Совокупный объем поставки нефти в оба направления составит до 65 тысяч тонн, из которых до 55 тысяч тонн — в текущем месяце", — говорится в сообщении.
В пресс-службе компании пояснили, что транспортировку нефти по всем направлениям осуществляют по системе магистральных нефтепроводов до нефтеналивного пункта "Шагыр", принадлежащего Казтрансойлу, где производят налив нефти в железнодорожные цистерны.