В Узбекистане приготовили рекордные 9 тонн хорезмского плова

В Узбекистане приготовили рекордные 9 тонн хорезмского плова

Sputnik Узбекистан

Рекордное количество блюда приготовили на фестивале "Хорезмский плов" в Хиве.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В туристическом комплексе "Арда Хива" прошел международный фестиваль "Хорезмский плов", в рамках которого приготовили главное узбекское блюдо в гигантском казане на 9 тонн, сообщает Комитет по туризму РУз. Такой кулинарный масштаб — рекорд для страны. На создание плова потребовались немалые запасы продуктов: 2,5 тонны говядины, 3 тонны моркови, 2,5 тонны риса и 750 литров хлопкового масла. В Комитете по туризму отмечают, что подобные мероприятия — живой пример того, как национальная кухня может стать не только инструментом для привлечения туристов, но и полноценной культурной достопримечательностью. Посмотреть на приготовление рекордного количества знаменитого хорезмского плова собралось множество людей, которые затем смогли и отведать это блюдо с пылу с жару. Похожие мероприятия стали доброй традицией для Узбекистана. Например, ранее фестиваль плова прошел в Самарканде, где зарубежные и узбекские повара приготовили 7 тонн этого блюда, которое после передали в специнтернаты и дома престарелых. К слову, большие порции плова готовят не только в Узбекистане. Так, узбекистанцы, приехавшие на состязания хоккейных команд "Адмирал" и "Автомобилист" во Владивосток, приготовили 200 кг плова и угостили россиян.

