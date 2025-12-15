Мирзиёев: Подобного результата в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх не было
14:30 15.12.2025 (обновлено: 15:19 15.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с работниками сельского хозяйства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики поздравил чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае, которые заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Подобного рекордного результата в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх еще не было, подчеркнул президент РУз Шавкат Мирзиёев.
Глава республики направил поздравление членам спортивной делегации Узбекистана — победителям V молодежных Параазиатских игр.
“В напряженных и бескомпромиссных состязаниях, прошедших в городе Дубае Объединенных Арабских Эмиратов с участием более 1 500 спортсменов из 35 стран Азии, вы продемонстрировали подлинные качества мужества и стойкости, стали настоящими героями соревнований и открыли еще одну яркую страницу в истории паралимпийского движения Узбекистана”, — отметил президент.
Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали около 1 500 спортсменов из 35 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта. Узбекистанские параспортсмены выступили в шести дисциплинах и заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей (99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую награду).
“Тот факт, что в ходе турнира гимн Узбекистана прозвучал почти 100 раз, является наглядным свидетельством вашего неоценимого вклада в приумножение славы нашей Родины на мировой арене. Вы сумели опередить сильнейшие сборные таких стран, как Иран, Япония, Таиланд и Индонезия, где национальный спорт развивается особенно динамично. Подобного рекордного результата и столь великой победы в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх еще не было”, — говорится в поздравлении.
Руководитель страны назвал нынешних чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае золотым поколением, золотыми представителями паралимпийского движения Узбекистана.
Особо он выделил парапауэрлифтеров – Бахриддина Холбутаева, Элбека Фархадова, Ойшажон Ражаббоеву, Рухшону Уктамову, которые в своих весовых категориях установили мировые рекорды, а также Нурилло Инобиддинова, Эзозу Абдужабборову, Азизбека Пердебаева, Рухшону Уктамову, Зиёдахон Бакижонову, Зухру Юлдашеву, Гулюз Нематуллаеву, установивших рекорды Азии.
Глава государства также отметил еще один важный исторический результат: Мадина Мухторова, Фарогат Мухаммадкулова, Мохичехра Ибрагимова в дисциплинах толкания ядра и метания копья в паралегкой атлетике не оставили соперницам ни единого шанса, завоевав для Узбекистана весь комплект медалей.
“Ваша выдающаяся победа еще раз на практике показала, каких высоких вершин способны достигать молодые люди Нового Узбекистана. Эта победа, несомненно, станет источником гордости и вдохновения, школой большого опыта для тысяч наших юношей и девушек”, — говорится в поздравлении.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил родителей, тренеров чемпионов, а также болельщиков.
В заключение глава республики напомнил, что недавно в Узбекистане приняли отдельное постановление, направленное на дальнейшее развитие паралимпийского движения, а также заверил, что реформы, направленные на формирование инклюзивного общества и обеспечение соцадаптации лиц с инвалидностью, будут последовательно продолжаться.