https://uz.sputniknews.ru/20251215/mirziyoyev-pozdravleniye-paralimpiytsy-54179995.html

Мирзиёев: Подобного результата в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх не было

Мирзиёев: Подобного результата в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх не было

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае, которые заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей

2025-12-15T14:30+0500

2025-12-15T14:30+0500

2025-12-15T15:19+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

параспортсмены

победа

соревнования

дубай

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0a/54067788_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_bdc9812be5be1be01cc816f9d5309bf7.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Подобного рекордного результата в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх еще не было, подчеркнул президент РУз Шавкат Мирзиёев. Глава республики направил поздравление членам спортивной делегации Узбекистана — победителям V молодежных Параазиатских игр.Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали около 1 500 спортсменов из 35 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта. Узбекистанские параспортсмены выступили в шести дисциплинах и заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей (99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую награду).Руководитель страны назвал нынешних чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае золотым поколением, золотыми представителями паралимпийского движения Узбекистана.Особо он выделил парапауэрлифтеров – Бахриддина Холбутаева, Элбека Фархадова, Ойшажон Ражаббоеву, Рухшону Уктамову, которые в своих весовых категориях установили мировые рекорды, а также Нурилло Инобиддинова, Эзозу Абдужабборову, Азизбека Пердебаева, Рухшону Уктамову, Зиёдахон Бакижонову, Зухру Юлдашеву, Гулюз Нематуллаеву, установивших рекорды Азии.Глава государства также отметил еще один важный исторический результат: Мадина Мухторова, Фарогат Мухаммадкулова, Мохичехра Ибрагимова в дисциплинах толкания ядра и метания копья в паралегкой атлетике не оставили соперницам ни единого шанса, завоевав для Узбекистана весь комплект медалей.Шавкат Мирзиёев поблагодарил родителей, тренеров чемпионов, а также болельщиков.В заключение глава республики напомнил, что недавно в Узбекистане приняли отдельное постановление, направленное на дальнейшее развитие паралимпийского движения, а также заверил, что реформы, направленные на формирование инклюзивного общества и обеспечение соцадаптации лиц с инвалидностью, будут последовательно продолжаться.

дубай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев поздравление чемпионы параазиатские юношеские игры дубай