Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251215/rossiyskie-boytsy-osvobodili-peschanoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-54181935.html
Российские бойцы освободили Песчаное в Днепропетровской области
Российские бойцы освободили Песчаное в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"
2025-12-15T16:20+0500
2025-12-15T16:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
россия
безопасность
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8fb6a1159cf393175df1eb75fa290426.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российская армия освободила Песчаное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной” группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.ВСУ потеряли:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_c4c44c3d46ad07a2d9ff12cb863aa2a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия бойцы днепропетровская область
россия бойцы днепропетровская область

Российские бойцы освободили Песчаное в Днепропетровской области

16:20 15.12.2025 (обновлено: 16:51 15.12.2025)
© РИА НовостиВоеннослужащие штурмовых подразделений.
Военнослужащие штурмовых подразделений. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российская армия освободила Песчаное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной” группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.
ВСУ потеряли:
более 240 военнослужащих;
восемь автомобилей;
артиллерийское орудие;
две станции радиоэлектронной борьбы;
два склада материальных средств.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0