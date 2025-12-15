https://uz.sputniknews.ru/20251215/rossiyskie-boytsy-osvobodili-peschanoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-54181935.html
Российские бойцы освободили Песчаное в Днепропетровской области
Российские бойцы освободили Песчаное в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток"
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Российская армия освободила Песчаное в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.ВСУ потеряли:
Российские бойцы освободили Песчаное в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям группировки войск "Восток".
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Российская армия освободила Песчаное в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной” группировки войск.
“Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области”, — говорится в сообщении.
Также в зоне ответственности группировки нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляй-Поле, Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.
более 240 военнослужащих;
две станции радиоэлектронной борьбы;
два склада материальных средств.