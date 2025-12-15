https://uz.sputniknews.ru/20251215/sco-prisoedinenie-antiterroristicheskaya-konventsiya-54177614.html

В РАТС ШОС считают важной международную кооперацию в борьбе с терроризмом

Международные механизмы развивают конструктивный диалог между странами и укрепляют роль ООН.

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В нынешней мировой ситуации для эффективной борьбы с терроризмом страны ШОС считают необходимым присоединяться к универсальным антитеррористическим конвенциям, сообщает пресс-служба Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.В частности, говорится о внесении в национальные законодательства положений Глобальной контртеррористической стратегии ООН 2006 года и содействие завершению согласования проекта Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму 2000 года.Кроме того, в Организации назвали приоритетом выполнение резолюций ООН по борьбе с международным терроризмом, отметив, что страны ШОС уже внедряют в свою работу антитеррористические международные механизмы. Сейчас под эгидой ООН действуют 19 международных антитеррористических конвенций, протоколов и поправок, к которым уже присоединились или планируют присоединиться государства ШОС. Россия и Казахстан, например, присоединились ко всем документам, а Узбекистан — пока только к 13. Как отмечают в сообщении РАТС ШОС, эти международные механизмы направлены не только на борьбу с терроризмом, но и помогают развивать конструктивный диалог между странами, а также укрепляют роль ООН в формировании более устойчивого миропорядка.

