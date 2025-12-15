Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251215/v-tashkente-vstretili-chempionov-aziatskix-yunosheskix-para-igr-v-dubae-54169484.html
В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае
В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае
Sputnik Узбекистан
Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали более 1 300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта
2025-12-15T11:00+0500
2025-12-15T13:34+0500
спорт
параатлеты
азиатские игры
дубай
узбекистанцы
медали
встреча
ташкент
танзила нарбаева
поздравление
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54179341_0:138:2542:1568_1920x0_80_0_0_961e75cd90fd9a88413edb38d18d9aa5.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Ташкенте торжественно встретили чемпионов V Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали около 1 500 спортсменов из 35 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта. Узбекистанские параспортсмены выступили в шести дисциплинах и заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей (99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую награду).Церемония награждения пара-атлетов прошла в "Олимпийском городке". Танзила Нарбаева зачитала чемпионам поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Призерам Параазиады и их тренерам вручили единовременные денежные пособия.
дубай
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54179341_134:0:2409:1706_1920x0_80_0_0_0b3ccaa5f6155fd20925fec4111f5e2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент встреча чемпионы пара игры дубай
ташкент встреча чемпионы пара игры дубай

В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае

11:00 15.12.2025 (обновлено: 13:34 15.12.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр
В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали более 1 300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Ташкенте торжественно встретили чемпионов V Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае
🟠В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2025
🟠В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали около 1 500 спортсменов из 35 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта. Узбекистанские параспортсмены выступили в шести дисциплинах и заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей (99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую награду).
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанк🟠В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае
🟠В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2025
🟠В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
“На этих соревнованиях наши пара-атлеты заняли первое место в общекомандном зачете. Сегодня делегация Узбекистана вернулась в Ташкент. Героев соревнований торжественно встретили Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам спорта Одил Абдурахманов, а также руководство Министерства спорта, Национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов”, — говорится в сообщении.
Церемония награждения пара-атлетов прошла в "Олимпийском городке". Танзила Нарбаева зачитала чемпионам поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Призерам Параазиады и их тренерам вручили единовременные денежные пособия.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0