https://uz.sputniknews.ru/20251215/v-tashkente-vstretili-chempionov-aziatskix-yunosheskix-para-igr-v-dubae-54169484.html

В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае

В Ташкенте торжественно встретили чемпионов Азиатских юношеских пара игр в Дубае

Sputnik Узбекистан

Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали более 1 300 спортсменов из 45 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта

2025-12-15T11:00+0500

2025-12-15T11:00+0500

2025-12-15T13:34+0500

спорт

параатлеты

азиатские игры

дубай

узбекистанцы

медали

встреча

ташкент

танзила нарбаева

поздравление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/0f/54179341_0:138:2542:1568_1920x0_80_0_0_961e75cd90fd9a88413edb38d18d9aa5.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В Ташкенте торжественно встретили чемпионов V Азиатских юношеских паралимпийских игр, прошедших в Дубае, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана.Соревнования проходили с 7 по 14 декабря в ОАЭ. В них участвовали около 1 500 спортсменов из 35 стран, которые разыграли 481 комплект медалей в 11 видах спорта. Узбекистанские параспортсмены выступили в шести дисциплинах и заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 197 медалей (99 золотых, 57 серебряных и 41 бронзовую награду).Церемония награждения пара-атлетов прошла в "Олимпийском городке". Танзила Нарбаева зачитала чемпионам поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Призерам Параазиады и их тренерам вручили единовременные денежные пособия.

дубай

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент встреча чемпионы пара игры дубай