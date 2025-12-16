https://uz.sputniknews.ru/20251216/eaeu-sovmestnye-issledovaniya-v-apk-54201413.html
ЕАЭС: в каких направлениях будут проводить совместные исследования в АПК
ЕАЭС: в каких направлениях будут проводить совместные исследования в АПК
Цель — повышение конкурентоспособности, увеличение объемов высококачественной продукции агропромышленного комплекса и адаптация к изменениям климата
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В ЕАЭС определили направления совместных исследований в сфере АПК до 2030 года, сообщает пресс-служба ЕЭК.Чтобы повысить конкурентоспособность, увеличить объемы высококачественной продукции АПК и адаптироваться к изменениям климата государства-члены планируют совместными усилиями:
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
В ЕАЭС определили направления совместных исследований в сфере АПК до 2030 года, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила перечень совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза на 2026–2030 годы. В документ вошли актуальные темы исследований в области растениеводства, животноводства, цифровизации в АПК, переработки сельскохозяйственной продукции и органического сельского хозяйства", — говорится в сообщении.
Чтобы повысить конкурентоспособность, увеличить объемы высококачественной продукции АПК и адаптироваться к изменениям климата государства-члены планируют совместными усилиями:
создавать сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, биоудобрения и биопестициды;
разрабатывать новые технологии кормления;
внедрять цифровые подходы и искусственный интеллект в отрасли.
"Реализация совместных НИОКР будет способствовать развитию сотрудничества государств-членов в научной и инновационной деятельности, а также позволит получить синергетический эффект от межгосударственного взаимодействия в сфере отраслевых исследований на уровне Союза", — считает министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.