Как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев

Нередко в новогодние праздники в ветеринарные клиники обращаются хозяева животных с пищевыми отравлениями и ожогами от петард. Такие истории порой заканчиваются хирургическим вмешательством

Хозяева кошек в преддверии новогодних праздников нередко задаются вопросом: как отпугнуть животных от елки. В этот период растет число домашних питомцев с пищевыми отравлениями и ожогами от петард, порой это заканчивается хирургическим вмешательством, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова.Чтобы защитить елку от животных, он рекомендует разложить апельсиновые корки, запах которых для кошек очень не любят или использовать эфирные масла. Также можно приставить к новогоднему дереву пугающий для кошки предмет, например, пылесос, добавил ветеринарный врач.

