Как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев
© Sputnik / Наталья Селиверстова/
Подписаться
Нередко в новогодние праздники в ветеринарные клиники обращаются хозяева животных с пищевыми отравлениями и ожогами от петард. Такие истории порой заканчиваются хирургическим вмешательством.
Хозяева кошек в преддверии новогодних праздников нередко задаются вопросом: как отпугнуть животных от елки. В этот период растет число домашних питомцев с пищевыми отравлениями и ожогами от петард, порой это заканчивается хирургическим вмешательством, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова.
"Если у вас дома кошка, то желательно избегать блестящих шуршалок, которыми мы украшаем елку, потому что она может проглотить ее. Ротовой аппарат, язык устроен у кошки так, если она что-то уже начала заглатывать, то выплюнуть уже не может. Также интересуют кошек новогодние гирлянды, мигающие огонечки для них интересны, они перегрызают провода, получают удар электротоком. Поэтому желательно использовать гирлянды на батарейках и, конечно, елка должна быть хорошо закреплена на полу", — пояснил специалист.
Чтобы защитить елку от животных, он рекомендует разложить апельсиновые корки, запах которых для кошек очень не любят или использовать эфирные масла. Также можно приставить к новогоднему дереву пугающий для кошки предмет, например, пылесос, добавил ветеринарный врач.