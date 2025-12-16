Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20251216/kak-zaschitit-novogodnyuyu-elku-ot-domashnix-pitomtsev-54195030.html
Как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев
Как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев
Sputnik Узбекистан
Нередко в новогодние праздники в ветеринарные клиники обращаются хозяева животных с пищевыми отравлениями и ожогами от петард. Такие истории порой заканчиваются хирургическим вмешательством
2025-12-16T22:03+0500
2025-12-16T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
новогодняя елка
кошки
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54195172_0:155:3087:1891_1920x0_80_0_0_dbe53d55862ee4b8d8b539d73fb6dade.jpg
Хозяева кошек в преддверии новогодних праздников нередко задаются вопросом: как отпугнуть животных от елки. В этот период растет число домашних питомцев с пищевыми отравлениями и ожогами от петард, порой это заканчивается хирургическим вмешательством, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова.Чтобы защитить елку от животных, он рекомендует разложить апельсиновые корки, запах которых для кошек очень не любят или использовать эфирные масла. Также можно приставить к новогоднему дереву пугающий для кошки предмет, например, пылесос, добавил ветеринарный врач.
https://uz.sputniknews.ru/20251102/pravila-vvoza-veaeu--domashnix-pitomtsev-53173796.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54195172_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_f74b92fd2923583161c0557dc1601c05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новый год елка домашние питомцы защита
новый год елка домашние питомцы защита

Как защитить новогоднюю елку от домашних питомцев

22:03 16.12.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВыставка "КоШарики Шоу" в Москве
Выставка КоШарики Шоу в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Нередко в новогодние праздники в ветеринарные клиники обращаются хозяева животных с пищевыми отравлениями и ожогами от петард. Такие истории порой заканчиваются хирургическим вмешательством.
Хозяева кошек в преддверии новогодних праздников нередко задаются вопросом: как отпугнуть животных от елки. В этот период растет число домашних питомцев с пищевыми отравлениями и ожогами от петард, порой это заканчивается хирургическим вмешательством, сообщает радио Sputnik со ссылкой на ветеринарного врача высшей квалификационной категории Михаила Шелякова.

"Если у вас дома кошка, то желательно избегать блестящих шуршалок, которыми мы украшаем елку, потому что она может проглотить ее. Ротовой аппарат, язык устроен у кошки так, если она что-то уже начала заглатывать, то выплюнуть уже не может. Также интересуют кошек новогодние гирлянды, мигающие огонечки для них интересны, они перегрызают провода, получают удар электротоком. Поэтому желательно использовать гирлянды на батарейках и, конечно, елка должна быть хорошо закреплена на полу", — пояснил специалист.

Чтобы защитить елку от животных, он рекомендует разложить апельсиновые корки, запах которых для кошек очень не любят или использовать эфирные масла. Также можно приставить к новогоднему дереву пугающий для кошки предмет, например, пылесос, добавил ветеринарный врач.
Акция Подготовь друга к полету - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.11.2025
ЕАЭС и Узбекистан
В ЕЭК рассказали о правилах ввоза в ЕАЭС домашних питомцев
2 ноября, 14:41
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0