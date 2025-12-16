https://uz.sputniknews.ru/20251216/proyekt-sputnikpro-uzbekistan-54212812.html

Проект SputnikPRO открывает новые границы сотрудничества

Проект SputnikPRO открывает новые границы сотрудничества

Sputnik Узбекистан

На этот раз лекция прошла в Tashkent Perfect University. Узнать о том, что такое эффективная инфографика, собрались более 120 студентов

Современный читатель все реже готов разбираться в длинных текстах. В условиях информационной перегрузки медиа вынуждены искать формы подачи, которые позволяют передать суть быстро и наглядно. Одним из таких инструментов стала инфографика, без которой сегодня сложно представить новостные и аналитические материалы.О том, как работает инфографика в редакционной практике и не только, рассказал дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.Топ-5 фактов об инфографике, которые обсудили на встрече.Инфографика существует еще со времен наскальных рисунковИнфографика помогает делить сложное на шаги и уровниПо словам спикера, в повседневной жизни это могло бы быть особенно полезно: например, в паспортном столе можно было бы использовать карточки процесса с указанием последовательности действий и кабинетов, а на работе иерархические схемы помогли бы сотрудникам быстрее ориентироваться в структуре компании.Польза инфографики в СМИНа примере условного события Пронько объяснил, что инфографика особенно полезна в новостных материалах. Если в СМИ сообщается, что на протесты вышли 15 тыс. человек, сразу сложно представить масштаб этого события для города. Визуализация же позволяет наглядно показать объем и значимость общественного движения, делая информацию более понятной и интересной для аудитории.Из чего состоит качественная инфографика"Сделайте красиво" — это не техническое задание"Формат встречи позволил студентам не только познакомиться с теорией, но и прояснить практические моменты. По итогам лекции участники получили рекомендации, которые могут применять как в медиа, так и в других проектах.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

