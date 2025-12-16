Проект SputnikPRO открывает новые границы сотрудничества
На этот раз лекция прошла в Tashkent Perfect University. Узнать о том, что такое эффективная инфографика, собрались более 120 студентов.
Современный читатель все реже готов разбираться в длинных текстах. В условиях информационной перегрузки медиа вынуждены искать формы подачи, которые позволяют передать суть быстро и наглядно. Одним из таких инструментов стала инфографика, без которой сегодня сложно представить новостные и аналитические материалы.
О том, как работает инфографика в редакционной практике и не только, рассказал дизайнер Sputnik Узбекистан Ярослав Пронько.
Топ-5 фактов об инфографике, которые обсудили на встрече.
Инфографика существует еще со времен наскальных рисунков
"Мало кто задумывается, но визуализировали информацию еще в начале развития цивилизации. Первые наскальные рисунки тоже пытались передать информацию с помощью символов и знаков. Еще тогда человек пытался упростить передачу информации. Позже появились карты — тоже как один из видов инфографики. А первые, кто составил графики в привычном нам виде, — Уильям Плейфэр, Джозеф Пристли и Флоренс Найтингейл", — отмечает Пронько.
Инфографика помогает делить сложное на шаги и уровни
По словам спикера, в повседневной жизни это могло бы быть особенно полезно: например, в паспортном столе можно было бы использовать карточки процесса с указанием последовательности действий и кабинетов, а на работе иерархические схемы помогли бы сотрудникам быстрее ориентироваться в структуре компании.
Польза инфографики в СМИ
На примере условного события Пронько объяснил, что инфографика особенно полезна в новостных материалах. Если в СМИ сообщается, что на протесты вышли 15 тыс. человек, сразу сложно представить масштаб этого события для города. Визуализация же позволяет наглядно показать объем и значимость общественного движения, делая информацию более понятной и интересной для аудитории.
Из чего состоит качественная инфографика
"Это не столько про "красиво", а про "понятно". Сверху должен быть заголовок, потом подзаголовок, единицы измерения, график, визуализация данных и источник. Важно указывать источник, чтобы инфографика вызывала больше доверия. При этом хорошая инфографика должна отлично читаться на смартфоне", — предупредил спикер.
"Сделайте красиво" — это не техническое задание"
"Инфографика начинается с ТЗ. В нем четко указывается платформа, на которой будет публиковаться инфографика, дедлайн. формат, заголовок, подзаголовок, данные для визуализации и источник", — рассказал об инструкции к удобному техзаданию Ярослав Пронько.
Формат встречи позволил студентам не только познакомиться с теорией, но и прояснить практические моменты. По итогам лекции участники получили рекомендации, которые могут применять как в медиа, так и в других проектах.
Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.