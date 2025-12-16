https://uz.sputniknews.ru/20251216/uzbekistan-belarus-jenschiny-sotrudnichestvo-54197160.html

Белорусский союз женщин: Узбекистан — это целый мир возможностей

Белорусский союз женщин: Узбекистан — это целый мир возможностей

Sputnik Узбекистан

В БСЖ рассказали, как развивается партнерство с республикой, чему можно поучиться у узбекистанок, и с какой целью стороны организовали специальный чат в мессенджере

2025-12-16T12:49+0500

2025-12-16T12:49+0500

2025-12-16T12:49+0500

общество

женщины

беларусь

узбекистан

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54196718_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_4bc49b89861918c0e483afde196d4f98.jpg

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан — это целый мир возможностей, который открывается перед нами с каждым днем, заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Об этом сообщает БелТа.Глава белорусского женского общественного объединения напомнила об успешном проведении в начале осени третьего белорусско-узбекского женского бизнес-форума, по итогам которого подписали контракты на $77 млн. Стороны создают совместные предприятия в разных отраслях: от легкой промышленности до деревообработки.Она добавила, что данный форум не стоит на месте. Он развивается и выходит за рамки чисто деловых вопросов, затрагивая важные темы: социальные проблемы, культуру, образование. Таким образом, сотрудничество становится по-настоящему разносторонним. Она добавила, что стороны активно взаимодействуют: даже организовали специальный чат в мессенджере для постоянного общения.Узбекских коллег интересует белорусский опыт работы с людьми, которые столкнулись с наркозависимостью: помощь женщинам и девушкам с такими проблемами, поддержка тех, кто находится в местах лишения свободы, содействие в адаптации после освобождения.Такое живое общение, обмен идеями и опытом позволяет быстро реагировать на возникающие вопросы.Отдельно она остановилась на работе "махаллинских семерок" в сходах граждан Узбекистана. Благодаря им, более 70 вопросов, таких как регистрация нуждающегося населения, включение жителей в 3 реестра ("железную", "женскую" и "молодежную" тетради), финансовая помощь, субсидии и выделение кредитов, решаются в самой махалле коллегиально, без обращения в районные и областные ведомства.Женские активисты привлекают жительниц махалли к предпринимательству, надомной работе, ремесленничеству.Если женщине полагается какая-либо помощь, например, финансовая, то эта команда не только следит за тем, чтобы она получила ее вовремя, но и помогает ей распорядиться этими средствами разумно, именно на те цели, для которых они предназначены.

https://uz.sputniknews.ru/20250918/itogi-belorussko-uzbekskogo-jenskogo-biznes-foruma-52061959.html

беларусь

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан беларусь женщины сотрудничество