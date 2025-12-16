Белорусский союз женщин: Узбекистан — это целый мир возможностей

https://uz.sputniknews.ru/20251216/uzbekistan-belarus-jenschiny-sotrudnichestvo-54197160.html
В БСЖ рассказали, как развивается партнерство с республикой, чему можно поучиться у узбекистанок, и с какой целью стороны организовали специальный чат в мессенджере
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Узбекистан — это целый мир возможностей, который открывается перед нами с каждым днем, заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Об этом сообщает БелТа.Глава белорусского женского общественного объединения напомнила об успешном проведении в начале осени третьего белорусско-узбекского женского бизнес-форума, по итогам которого подписали контракты на $77 млн. Стороны создают совместные предприятия в разных отраслях: от легкой промышленности до деревообработки.Она добавила, что данный форум не стоит на месте. Он развивается и выходит за рамки чисто деловых вопросов, затрагивая важные темы: социальные проблемы, культуру, образование. Таким образом, сотрудничество становится по-настоящему разносторонним. Она добавила, что стороны активно взаимодействуют: даже организовали специальный чат в мессенджере для постоянного общения.Узбекских коллег интересует белорусский опыт работы с людьми, которые столкнулись с наркозависимостью: помощь женщинам и девушкам с такими проблемами, поддержка тех, кто находится в местах лишения свободы, содействие в адаптации после освобождения.Такое живое общение, обмен идеями и опытом позволяет быстро реагировать на возникающие вопросы.Отдельно она остановилась на работе "махаллинских семерок" в сходах граждан Узбекистана. Благодаря им, более 70 вопросов, таких как регистрация нуждающегося населения, включение жителей в 3 реестра ("железную", "женскую" и "молодежную" тетради), финансовая помощь, субсидии и выделение кредитов, решаются в самой махалле коллегиально, без обращения в районные и областные ведомства.Женские активисты привлекают жительниц махалли к предпринимательству, надомной работе, ремесленничеству.Если женщине полагается какая-либо помощь, например, финансовая, то эта команда не только следит за тем, чтобы она получила ее вовремя, но и помогает ей распорядиться этими средствами разумно, именно на те цели, для которых они предназначены.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Узбекистан — это целый мир возможностей, который открывается перед нами с каждым днем, заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская. Об этом сообщает
БелТа.
Глава белорусского женского общественного объединения напомнила об успешном проведении в начале осени третьего белорусско-узбекского женского бизнес-форума, по итогам которого подписали контракты на $77 млн. Стороны создают совместные предприятия в разных отраслях: от легкой промышленности до деревообработки.
Она добавила, что данный форум не стоит на месте. Он развивается и выходит за рамки чисто деловых вопросов, затрагивая важные темы: социальные проблемы, культуру, образование. Таким образом, сотрудничество становится по-настоящему разносторонним.
"Узбекистан — новый рубеж международного сотрудничества, целый мир возможностей, который открывается перед нами с каждым днем", — сказала Шпилевская.
Она добавила, что стороны активно взаимодействуют: даже организовали специальный чат в мессенджере для постоянного общения.
Узбекских коллег интересует белорусский опыт работы с людьми, которые столкнулись с наркозависимостью: помощь женщинам и девушкам с такими проблемами, поддержка тех, кто находится в местах лишения свободы, содействие в адаптации после освобождения.
Такое живое общение, обмен идеями и опытом позволяет быстро реагировать на возникающие вопросы.
"И нам есть чему поучиться у женщин из Узбекистана. Мы больше акцентируем внимание на демографии, а они чаще говорят о том, как сохранить здоровье мам и снизить детскую смертность. Потому что с демографией там все в порядке. Представьте себе: женщина в бизнесе, и при этом у нее трое, а то и больше детей! И это не мешает ей получить образование, добиться успеха. Наши девушки зачастую считают, что семью и карьеру трудно совмещать", — поделилась Шпилевская.
Отдельно она остановилась на работе "махаллинских семерок" в сходах граждан Узбекистана. Благодаря им, более 70 вопросов, таких как регистрация нуждающегося населения, включение жителей в 3 реестра ("железную", "женскую" и "молодежную" тетради), финансовая помощь, субсидии и выделение кредитов, решаются в самой махалле коллегиально, без обращения в районные и областные ведомства.
Женские активисты привлекают жительниц махалли к предпринимательству, надомной работе, ремесленничеству.
Если женщине полагается какая-либо помощь, например, финансовая, то эта команда не только следит за тем, чтобы она получила ее вовремя, но и помогает ей распорядиться этими средствами разумно, именно на те цели, для которых они предназначены.
"Мне кажется, такой подход мог бы быть очень полезен и для нашего женского союза, особенно когда работаем с многодетными семьями. Это отличный способ убедиться, что помощь доходит до тех, кто в ней действительно нуждается, и используется максимально эффективно", — заключила Ольга Шпилевская.