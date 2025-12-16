https://uz.sputniknews.ru/20251216/uzbekistan-mejdunarodnye-meropriyatiya-po-vodosberejeniyu-54191956.html
В Узбекистане пройдут международные мероприятия по водосбережению
В Узбекистане пройдут международные мероприятия по водосбережению
Главе республики доложили о работе в водном хозяйстве по повышению энергоэффективности, развитию научного потенциала и укреплению международного сотрудничества
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане пройдут два крупных международные мероприятия по водосбережению, сообщает пресс-служба главы государства. Президенту Шавкату Мирзиёеву доложили о работе в водном хозяйстве в части повышения энергоэффективности, развития научного потенциала и укрепления международного сотрудничества. Отмечалось, что в текущем году Ташкент принимал первую центральноазиатскую конференцию, посвященную услугам питьевого водоснабжения и водоотведения, а также международную конференцию по случаю вступления в силу Водного кодекса. Руководитель страны дал указания по организации этого мероприятия на высоком уровне и тщательной подготовке к международному форуму, посвященному водосберегающим технологиям в регионе Приаралья, который также состоится в 2026 году.
"В качестве логического продолжения этих мероприятий в марте следующего года планируется проведение Ташкентской международной водной недели. Форум станет площадкой для укрепления сотрудничества с международными институтами и странами региона, диалога в вопросах рационального использования водных ресурсов и внедрения "зеленых" технологий", — говорится в сообщении.
