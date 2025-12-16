https://uz.sputniknews.ru/20251216/uzbekistan-promturizm-regiony-rossiya-54211094.html
Узбекистан начал развивать промтуризм с российскими регионами
Это позволяет предпринимателям из РФ сочетать отдых с бизнес-миссиями в республику. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Комитет по туризму Узбекистана начал развивать промышленный туризм с регионами России. Это хорошая возможность для представителей предприятий из РФ сочетать отдых и бизнес-миссии в республику, сообщил РИА Новости член комитета Улугбек Асадуллаев.По словам Асадуллаева, значительным подспорьем для таких туров стало проведение туристических road-show в российских регионах в начале 2025 года, объявленного "Годом туризма Узбекистана в России".Он добавил, что представленные презентации вызвали не просто интерес, а настоящий ажиотаж среди местных жителей. Первыми на предложение узбекской стороны откликнулись в ТПП и клубе предпринимателей Дальнего Востока.Для турпоездки в Узбекистан организовали группу из 50 представителей российского бизнеса.Представитель турведомства республики считает, что аналогичные поездки можно организовывать в Самарканд, Бухару, другие промышленные города Узбекистана.Он сообщил, что после Нового года Комитет будет обсуждать подобные туры с компаниями из Екатеринбурга. Интерес также проявляют в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Тюмени и Челябинске.Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран: Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.Число туристов из РФ в Узбекистан в первые 11 месяцев 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 923,7 тыс., по итогам года этот показатель может достичь 1 млн гостей из России.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Комитет по туризму Узбекистана начал развивать промышленный туризм с регионами России. Это хорошая возможность для представителей предприятий из РФ сочетать отдых и бизнес-миссии в республику, сообщил РИА Новости член комитета Улугбек Асадуллаев.
"С февраля мы уже активно ведем такое направление — промышленный туризм, с различными регионами России. Мы предложили таким образом, чтобы гости совмещали приятное с полезным — не только дать возможность посмотреть памятники, отведать кухню узбекскую, но и дать возможность посетить предприятия Узбекистана", — пояснил он.
По словам Асадуллаева, значительным подспорьем для таких туров стало проведение туристических road-show в российских регионах в начале 2025 года, объявленного "Годом туризма Узбекистана в России".
Он добавил, что представленные презентации вызвали не просто интерес, а настоящий ажиотаж среди местных жителей. Первыми на предложение узбекской стороны откликнулись в ТПП и клубе предпринимателей Дальнего Востока.
Для турпоездки в Узбекистан организовали группу из 50 представителей российского бизнеса.
"Например, представитель Корпорации развития Приморья смог провести переговоры уже прямо на месте посещения предприятия в Ташкенте по вопросам закупки лифтов. Также приморские бизнесмены нашли себе местных поставщиков бытовой техники и отопительного оборудования. Уехали очень довольные", — рассказал Асадуллаев.
Представитель турведомства республики считает, что аналогичные поездки можно организовывать в Самарканд, Бухару, другие промышленные города Узбекистана.
Он сообщил, что после Нового года Комитет будет обсуждать подобные туры с компаниями из Екатеринбурга. Интерес также проявляют в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Тюмени и Челябинске.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран: Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Число туристов из РФ в Узбекистан в первые 11 месяцев 2025 года увеличилось на 14,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — до 923,7 тыс., по итогам года этот показатель может достичь 1 млн гостей из России.