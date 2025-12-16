https://uz.sputniknews.ru/20251216/uzbekistanets-luchshiy-rezultat-turnir-konkur-abu-dabi-54204359.html
Узбекистанец показал лучший результат на турнире по конкуру в Абу-Даби
В столице ОАЭ состоялись международные соревнования по конкуру категории CSI4*. Бекзод Курбонов выиграл маршрут с высотой препятствий 135 см
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Узбекистанец Бекзод Курбонов завоевал золото на турнире по конкуру категории CSI4* в столице ОАЭ Абу-Даби, сообщает
пресс-служба НОК.
Курбонов выиграл маршрут с высотой препятствий 135 см.
"Выступая на лошади по кличке "Santos Hippica", всадник показал лучший результат среди 91 участника соревнований", — говорится в сообщении.
Меньше месяца назад конкуристы Узбекистана выиграли
серебро и бронзу на международных соревнованиях по конкуру категории CSI3*, прошедших в городе Фуджейра, ОАЭ.