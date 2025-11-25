https://uz.sputniknews.ru/20251125/konkuristy-uzbekistana-zavoevali-dve-nagrady-na-turnire-v-oae-53721648.html
Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ
Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ
В городе Фуджейра прошли международные соревнования по конкуру категории CSI3*
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ, сообщает пресс-служба НОК Узбекистана. Международные соревнования по конкуру категории CSI3* прошли в городе Фуджейра. Узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев удостоился серебряной награды в маршруте с высотой препятствий 150 см на лошади по кличке "Caballone". Бекзод Курбонов занял третье место со своей лошадью "Matts VG" в маршруте с высотой препятствий 145 см, добавили в пресс-службе.
Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ
В городе Фуджейра прошли международные соревнования по конкуру категории CSI3*.
ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik
. Конкуристы Узбекистана завоевали две награды на турнире в ОАЭ, сообщает
пресс-служба НОК Узбекистана.
Международные соревнования по конкуру категории CSI3* прошли в городе Фуджейра.
"В городе Фуджейра (ОАЭ) состоялись международные соревнования по конкуру категории CSI3*. Спортсмены сборной Узбекистана завоевали серебро и бронзу", — говорится в сообщении.
Узбекистанец Абдурахмон Абдуллаев удостоился серебряной награды в маршруте с высотой препятствий 150 см на лошади по кличке "Caballone". Бекзод Курбонов занял третье место со своей лошадью "Matts VG" в маршруте с высотой препятствий 145 см, добавили в пресс-службе.