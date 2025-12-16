В Ташкенте запустили крупный центр теплоснабжения — объект посетил президент

https://uz.sputniknews.ru/20251216/v-tashkente-zapustili-krupnyy-tsentr-teplosnabjeniya--obekt-posetil-prezident-54209984.html
Современная когенерационная установка обеспечивает одновременную генерацию тепла и электроэнергии
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил когенерационную станцию высокой мощности, построенную в Юнусабадском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечается, в столице вводят в эксплуатацию ряд современных когенерационных установок, обеспечивающих одновременную генерацию тепла и электроэнергии. Одна из них — станция мощностью 100 мегаватт на территории теплоцентрали № 4 в Юнусабадском районе, построенная на основе ГЧП. Проект, реализованный в сотрудничестве с китайской компанией CNTIC, занял территорию площадью 3,5 гектара. На его финансирование направили прямые иностранные инвестиции в размере $65 млн. Станцию когенерации оснастил 70 газопоршневыми установками британской компании Rolls-Royce. Инфраструктуру теплоснабжения – от котельных до конечных потребителей – реконструировали: обновили тепловые магистрали, сети заменили изолированными трубами. Это позволяет предотвратить потери энергии на различных уровнях. С запуском проекта затраты на производство тепловой энергии сократятся на 40–45 %. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу значительно уменьшится, не будет необходимости в утилизации сточных вод. Здесь же президенту рассказали о проведенной подготовке к зимнему сезону, развитии теплоцентралей, модернизации Ташкентской теплоэлектростанции, озвучили предложения по совершенствованию служб благоустройства столицы, а также распределению сил и средств, привлекаемых к работе в случае аномально холодной погоды. В столице насчитывается 11 630 многоквартирных домов, их обслуживают 358 управляющих сервисных компаний. Мирзиёев поинтересовался степенью их готовности к предстоящему сезону. Он поручил ответственным руководителям энергетической, благоустроительной, строительной и сервисной сфер обеспечить системную и скоординированную работу в течение всего сезона.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik
. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил когенерационную станцию высокой мощности, построенную в Юнусабадском районе Ташкента. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Как отмечается, в столице вводят в эксплуатацию ряд современных когенерационных установок, обеспечивающих одновременную генерацию тепла и электроэнергии.
Одна из них — станция мощностью 100 мегаватт на территории теплоцентрали № 4 в Юнусабадском районе, построенная на основе ГЧП.
Проект, реализованный в сотрудничестве с китайской компанией CNTIC, занял территорию площадью 3,5 гектара. На его финансирование направили прямые иностранные инвестиции в размере $65 млн.
Станцию когенерации оснастил 70 газопоршневыми установками британской компании Rolls-Royce.
Инфраструктуру теплоснабжения – от котельных до конечных потребителей – реконструировали: обновили тепловые магистрали, сети заменили изолированными трубами. Это позволяет предотвратить потери энергии на различных уровнях.
"В результате ввода станции в эксплуатацию ежегодно будет производиться 876 миллионов киловатт-часов электро- и 858 тысяч гигакалорий тепловой энергии. Наряду с этим ожидается экономия 35 миллионов кубометров природного газа. Теперь постоянным теплоснабжением будут обеспечены 1 846 объектов, расположенных в Юнусабадском, Алмазарском, Шайхантахурском, Мирзо-Улугбекском и Яккасарайском районах столицы. Из них 1 400 потребителей — жилые дома, остальная часть — объекты социальной сферы. Кроме того, 292 тысячи квартир будут стабильно обеспечиваться электричеством", — говорится в сообщении.
С запуском проекта затраты на производство тепловой энергии сократятся на 40–45 %. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу значительно уменьшится, не будет необходимости в утилизации сточных вод.
Здесь же президенту рассказали о проведенной подготовке к зимнему сезону, развитии теплоцентралей, модернизации Ташкентской теплоэлектростанции, озвучили предложения по совершенствованию служб благоустройства столицы, а также распределению сил и средств, привлекаемых к работе в случае аномально холодной погоды.
В столице насчитывается 11 630 многоквартирных домов, их обслуживают 358 управляющих сервисных компаний. Мирзиёев поинтересовался степенью их готовности к предстоящему сезону.
"В условиях города деятельность управляющих сервисных компаний напрямую связана с повседневной жизнью населения. Поэтому их работа должна быть четкой и бесперебойной, как часовой механизм. Для этого создаются необходимые условия. Теперь требуется и изменение мировоззрения, и подходов работников сферы. Важно интересоваться запросами потребителей, содержать в порядке подвалы и чердаки домов, подъезды и игровые площадки", — подчеркнул президент.
Он поручил ответственным руководителям энергетической, благоустроительной, строительной и сервисной сфер обеспечить системную и скоординированную работу в течение всего сезона.