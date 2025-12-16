https://uz.sputniknews.ru/20251216/v-tashkente-zapustili-krupnyy-tsentr-teplosnabjeniya--obekt-posetil-prezident-54209984.html

В Ташкенте запустили крупный центр теплоснабжения — объект посетил президент

В Ташкенте запустили крупный центр теплоснабжения — объект посетил президент

Sputnik Узбекистан

Современная когенерационная установка обеспечивает одновременную генерацию тепла и электроэнергии

2025-12-16T17:10+0500

2025-12-16T17:10+0500

2025-12-16T17:10+0500

общество

теплоснабжение

узбекистан

юнусабадский район

ташкент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/10/54208781_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9c952bdefa3ab6675e1442218324f0e5.jpg

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил когенерационную станцию высокой мощности, построенную в Юнусабадском районе Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Как отмечается, в столице вводят в эксплуатацию ряд современных когенерационных установок, обеспечивающих одновременную генерацию тепла и электроэнергии. Одна из них — станция мощностью 100 мегаватт на территории теплоцентрали № 4 в Юнусабадском районе, построенная на основе ГЧП. Проект, реализованный в сотрудничестве с китайской компанией CNTIC, занял территорию площадью 3,5 гектара. На его финансирование направили прямые иностранные инвестиции в размере $65 млн. Станцию когенерации оснастил 70 газопоршневыми установками британской компании Rolls-Royce. Инфраструктуру теплоснабжения – от котельных до конечных потребителей – реконструировали: обновили тепловые магистрали, сети заменили изолированными трубами. Это позволяет предотвратить потери энергии на различных уровнях. С запуском проекта затраты на производство тепловой энергии сократятся на 40–45 %. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу значительно уменьшится, не будет необходимости в утилизации сточных вод. Здесь же президенту рассказали о проведенной подготовке к зимнему сезону, развитии теплоцентралей, модернизации Ташкентской теплоэлектростанции, озвучили предложения по совершенствованию служб благоустройства столицы, а также распределению сил и средств, привлекаемых к работе в случае аномально холодной погоды. В столице насчитывается 11 630 многоквартирных домов, их обслуживают 358 управляющих сервисных компаний. Мирзиёев поинтересовался степенью их готовности к предстоящему сезону. Он поручил ответственным руководителям энергетической, благоустроительной, строительной и сервисной сфер обеспечить системную и скоординированную работу в течение всего сезона.

узбекистан

юнусабадский район

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент готовность холода тепло электроэнергия