https://uz.sputniknews.ru/20251217/chto-nujno-dlya-podderjaniya-metabolicheskogo-zdorovya-54224254.html
Врач: что нужно для поддержания метаболического здоровья
Врач: что нужно для поддержания метаболического здоровья
Sputnik Узбекистан
Метаболическое здоровье — это состояние организма, при котором все системы, отвечающие за обмен веществ, работают сбалансированно и эффективно
2025-12-17T22:04+0500
2025-12-17T22:04+0500
2025-12-17T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
сон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/14/26365502_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_90b2923c6fb999aa52d63c935872e438.jpg
Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, однако не меньшую роль играет здоровый сон, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Нину Петунину.Она добавила, что в настоящее время изучают связь углеводного обмена и нарушений сна.Метаболическое здоровье — это состояние организма, при котором все системы, отвечающие за обмен веществ, работают сбалансированно и эффективно. В это понятие входят углеводный, жировой, белковый обмен, а также гормональная и ферментативная активность.
https://uz.sputniknews.ru/20251203/kak-poxudet-k-novomu-godu-53902734.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/14/26365502_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6baefd9925f90f2106efc740c6196c69.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
организм метаболическое здоровье поддержание
организм метаболическое здоровье поддержание
Врач: что нужно для поддержания метаболического здоровья
Метаболическое здоровье — это состояние организма, при котором все системы, отвечающие за обмен веществ, работают сбалансированно и эффективно.
Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, однако не меньшую роль играет здоровый сон, сообщает РИА Новости
со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Нину Петунину.
"Для поддержания метаболического здоровья необходимы рациональное питание и адекватная физическая нагрузка. Но есть данные, что не меньшую роль играет здоровый сон. Расстройства сна становятся одним из механизмов развития резистентности к инсулину, лежащего в основе ожирения", — пояснила специалист.
Она добавила, что в настоящее время изучают связь углеводного обмена и нарушений сна.
"Гиподинамия (состояние организма, вызванное недостатком активности) — еще один фактор, лежащий в основе развития ожирения. Изучение механизмов влияния физической активности на уровень миокинов и остеокинов ("сигнальных" молекул, которые передают информацию между различными органами) может лечь в основу таргетной терапии ожирения и других метаболических заболеваний", — сказала врач.
Метаболическое здоровье — это состояние организма, при котором все системы, отвечающие за обмен веществ, работают сбалансированно и эффективно. В это понятие входят углеводный, жировой, белковый обмен, а также гормональная и ферментативная активность.