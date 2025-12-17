https://uz.sputniknews.ru/20251217/chto-nujno-dlya-podderjaniya-metabolicheskogo-zdorovya-54224254.html

Врач: что нужно для поддержания метаболического здоровья

Врач: что нужно для поддержания метаболического здоровья

Метаболическое здоровье — это состояние организма, при котором все системы, отвечающие за обмен веществ, работают сбалансированно и эффективно

Рациональное питание и адекватная физическая нагрузка нужны для поддержания метаболического здоровья, однако не меньшую роль играет здоровый сон, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Нину Петунину.Она добавила, что в настоящее время изучают связь углеводного обмена и нарушений сна.Метаболическое здоровье — это состояние организма, при котором все системы, отвечающие за обмен веществ, работают сбалансированно и эффективно. В это понятие входят углеводный, жировой, белковый обмен, а также гормональная и ферментативная активность.

