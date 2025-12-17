https://uz.sputniknews.ru/20251217/mirziyoyev-tashkent-razvitiye-zadachi-54219797.html

Мирзиёев рассказал, каким станет для Ташкента 2026 год

Мирзиёев рассказал, каким станет для Ташкента 2026 год

Для реализации этой задачи запустят масштабную программу. Районы столицы будут развиваться по трем основным направлениям. Цель привлечь в 2026 году $9 млрд, а за два года – $20 млрд прямых иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. 2026 год станет для Ташкента "Годом ускоренного развития и роста доходов населения", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Руководитель страны провел совещание, посвященное всестороннему социально-экономическому развитию столицы, улучшению городской среды и созданию достойных условий для жизни населения. Как отмечалось, для достижения этих целей необходимы активная и системная работа хокима города, его замов и хокимов 12 районов, пересмотр подходов к развитию жилищного фонда, транспортной, энергетической, образовательной, медицинской и сервисной инфраструктуры Ташкента по стандартам современных мировых мегаполисов. Мирзиёев указал на наличие еще множества нерешенных вопросов и выдвинул ряд новых инициатив. Районы столицы будут развиваться по трем основным направлениям. Цель — привлечь в 2026 году $9 млрд, а за два года – $20 млрд прямых иностранных инвестиций. Образование В настоящее время в столице необходимо построить 75 школ, столько же детских садов, а также 23 спортивных объекта. С текущего года в каждом районе Ташкента на базе одной школы начали реализацию программы повышения качества образования. В ее рамках 1,5 тыс. учащихся 7–11 классов обучают по направлениям IT, медицины, бизнеса и инженерии. В зависимости от успеваемости учеников учителям выплачивают ежемесячную заработную плату до 20 млн сумов. Транспорт и дорожная инфраструктура Президент поручил хокимияту города в следующем году: Экология В этой связи он предложил наделить Ташкентский городской Кенгаш полномочиями направлять 20% перевыполненных доходов, возвращаемых в местный бюджет, на распределение между районами, а также разрешить хокимам города и районов по согласованию с местными кенгашами размещать свободные средства на депозитах. Отмечалось также, что столица должна стать лидером в повышении эффективности работы "махаллинской семерки". С 2026 года в Ташкенте внедрят новую систему — "махаллинская семерка" полностью перейдет в подчинение городского хокимията. "Семерка" должна заниматься не отчетами, а реальным облегчением жизни людей, заявил Шавкат Мирзиёев.

