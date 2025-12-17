https://uz.sputniknews.ru/20251217/uzbekistan-otmenil-svyshe-1-600-obyazatelnyx-trebovaniy-dlya-predprinimateley-54231176.html
В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей
В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей
Sputnik Узбекистан
Единый электронный реестр обязательных требований в сфере предпринимательства включает более 36 тыс. пунктов. Минюст республики продолжает работу по сокращению бюрократических барьеров
2025-12-17T16:15+0500
2025-12-17T16:15+0500
2025-12-17T16:15+0500
узбекистан
предприниматели
бизнес
министерство юстиции узбекистана
постановление
правительство
бюрократизм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:75:2497:1480_1920x0_80_0_0_d819440def8cdf6f7ba3ec07d77d1314.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей, сообщает Минюст. В соответствии с постановлением Правительства отменяются обязательные требования, связанные с получением сертификата соответствия продукции для 1 568 товарных позиций под контролем ветеринарной службы, а также избыточные ограничения при оказании туристических услуг и в работе индивидуальных предпринимателей.Вместе с тем, отменили ограничения на:Отмена данных требований позволит сократить бюрократические барьеры и для представителей бизнес-среды, сэкономить их средства, время и ресурсы.На сегодняшний день Единый электронный реестр обязательных требований в сфере предпринимательства включает более 36 тыс. пунктов. Минюст продолжает работу по созданию дополнительных удобств для предпринимателей и снижению бюрократической нагрузки.
https://uz.sputniknews.ru/20250930/uzbekistane-novyy-podxod-k-predprinimatelyam-52361193.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:0:2441:1831_1920x0_80_0_0_5b7cb278fe31c1d7548a0b5639f6d074.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан отмена требования предприниматели
узбекистан отмена требования предприниматели
В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей
Единый электронный реестр обязательных требований в сфере предпринимательства включает более 36 тыс. пунктов. Минюст республики продолжает работу по сокращению бюрократических барьеров.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей, сообщает
Минюст.
"На основании предложений, разработанных Министерством юстиции, Постановлением Правительства отменено 1 600 обязательных требований в сфере предпринимательства. Отмена такого большого объема ограничений осуществляется впервые", — говорится в сообщении.
В соответствии с постановлением Правительства отменяются обязательные требования, связанные с получением сертификата соответствия продукции для 1 568 товарных позиций под контролем ветеринарной службы, а также избыточные ограничения при оказании туристических услуг и в работе индивидуальных предпринимателей.
Вместе с тем, отменили ограничения на:
импорт предпринимателями товаров стоимостью до $5 тыс.;
сдачу жилья туристам на срок более 30 дней;
изготовление мебели из дерева.
Отмена данных требований позволит сократить бюрократические барьеры и для представителей бизнес-среды, сэкономить их средства, время и ресурсы.
На сегодняшний день Единый электронный реестр обязательных требований в сфере предпринимательства включает более 36 тыс. пунктов. Минюст продолжает работу по созданию дополнительных удобств для предпринимателей и снижению бюрократической нагрузки.