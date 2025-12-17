https://uz.sputniknews.ru/20251217/uzbekistan-otmenil-svyshe-1-600-obyazatelnyx-trebovaniy-dlya-predprinimateley-54231176.html

В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей

В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей

Единый электронный реестр обязательных требований в сфере предпринимательства включает более 36 тыс. пунктов. Минюст республики продолжает работу по сокращению бюрократических барьеров

2025-12-17

2025-12-17T16:15+0500

2025-12-17T16:15+0500

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане отменили свыше 1 600 обязательных требований для предпринимателей, сообщает Минюст. В соответствии с постановлением Правительства отменяются обязательные требования, связанные с получением сертификата соответствия продукции для 1 568 товарных позиций под контролем ветеринарной службы, а также избыточные ограничения при оказании туристических услуг и в работе индивидуальных предпринимателей.Вместе с тем, отменили ограничения на:Отмена данных требований позволит сократить бюрократические барьеры и для представителей бизнес-среды, сэкономить их средства, время и ресурсы.На сегодняшний день Единый электронный реестр обязательных требований в сфере предпринимательства включает более 36 тыс. пунктов. Минюст продолжает работу по созданию дополнительных удобств для предпринимателей и снижению бюрократической нагрузки.

