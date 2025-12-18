Узбекистан
Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы
Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы
Полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/337/22/3372294_0:96:2947:1754_1920x0_80_0_0_c2e785651e90d1c8ba2b5826d3cf8098.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на новые международные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в города Узбекистана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.В авиакомпании уточнили, что полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю. Первый полет по маршруту Москва – Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться по вторникам и субботам.Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.Кроме того, "Победа" осуществляет рейсы из Москвы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд и Фергану.
Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы

18.12.2025
© Sputnik / Игорь Зарембо
Самолет
Самолет - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
Перейти в фотобанк
Полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на новые международные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в города Узбекистана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Победа" открыла продажи на новые международные рейсы — из Москвы ("Внуково") в Термез и Нукус (Узбекистан)", — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
Первый полет по маршруту Москва – Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться по вторникам и субботам.
Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.
Кроме того, "Победа" осуществляет рейсы из Москвы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд и Фергану.
