https://uz.sputniknews.ru/20251218/iz-moskvy-v-termez-nukus-zapuskayut-novye-aviareysy-54248884.html
Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы
Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы
Sputnik Узбекистан
Полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
2025-12-18T11:10+0500
2025-12-18T11:10+0500
2025-12-18T11:11+0500
авиасообщение
термез
нукус
авиакомпания "победа"
москва
аэропорт внуково
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/337/22/3372294_0:96:2947:1754_1920x0_80_0_0_c2e785651e90d1c8ba2b5826d3cf8098.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на новые международные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в города Узбекистана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.В авиакомпании уточнили, что полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю. Первый полет по маршруту Москва – Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться по вторникам и субботам.Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.Кроме того, "Победа" осуществляет рейсы из Москвы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд и Фергану.
https://uz.sputniknews.ru/20251010/tashkent-i-sankt-peterburg-svyajet-novyy-reys-data-52609142.html
термез
нукус
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/337/22/3372294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a695f7f5d8f0a03555842d6977f88af0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
авиарейс победа термез нукус полеты авиакомпания внуково москва
авиарейс победа термез нукус полеты авиакомпания внуково москва
Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы
11:10 18.12.2025 (обновлено: 11:11 18.12.2025)
Полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на новые международные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в города Узбекистана, сообщила
пресс-служба авиаперевозчика.
"Победа" открыла продажи на новые международные рейсы — из Москвы ("Внуково") в Термез и Нукус (Узбекистан)", — говорится в сообщении.
В авиакомпании уточнили, что полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.
Первый полет по маршруту Москва – Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться по вторникам и субботам.
Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.
Кроме того, "Победа" осуществляет рейсы из Москвы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд и Фергану.