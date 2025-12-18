https://uz.sputniknews.ru/20251218/iz-moskvy-v-termez-nukus-zapuskayut-novye-aviareysy-54248884.html

Из Москвы в Термез и Нукус запускают новые авиарейсы

Полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания "Победа" открыла продажу билетов на новые международные рейсы из московского аэропорта "Внуково" в города Узбекистана, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.В авиакомпании уточнили, что полеты по новым направлениям будут осуществляться два раза в неделю. Первый полет по маршруту Москва – Термез состоится 28 февраля 2026 года, полеты будут выполняться по вторникам и субботам.Первый полет из Москвы в Нукус запланирован на 7 марта 2026 года. Рейсы будут выполняться по средам и субботам.Кроме того, "Победа" осуществляет рейсы из Москвы в другие города Узбекистана — Ташкент, Самарканд и Фергану.

