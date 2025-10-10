https://uz.sputniknews.ru/20251010/tashkent-i-sankt-peterburg-svyajet-novyy-reys-data-52609142.html

Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Санкт-Петербург

Авиакомпания Centrum Air открыла новое направление полетов: Ташкент — Санкт-Петербург

Sputnik Узбекистан

Рейсы планируют выполнять три раза в неделю — в понедельник, вторник и пятницу.

2025-10-10T15:50+0500

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. С 26 октября между Ташкентом и Санкт-Петербургом будет запущен новый прямой авиарейс. Полеты будут выполняться трижды в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе узбекистанской частной авиакомпании Centrum Air. По данным пресс-службы, рейсы планируют выполнять три раза в неделю: в понедельник, вторник и пятницу. Стоимость билетов начинается от 2,1 миллиона сумов (около $175).Санкт-Петербург и Термез связал новый авиарейсСтоит отметить, что ранее крупнейшая авиакомпания республики Uzbekistan Airways объявила о запуске еженедельного рейса из Андижана в Санкт-Петербург. С 27 октября полеты будут выполняться по средам, стоимость билетов составит от 2,3 миллиона сумов (около $200).Аэропорты Узбекистана за полгода обслужили свыше 7 миллионов пассажировВ настоящее время Centrum Air выполняет рейсы из Ташкента в Москву, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, из Самарканда — во Владивосток, Хабаровск и Сочи, из Намангана — в Москву.

