Как самаркандцы готовятся к Новому году — фото

Как самаркандцы готовятся к Новому году — фото

18.12.2025

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Одними из первых в регионе новогоднее настроение начали создавать школы. Праздничные декорации здесь появились в первых числах декабря. Одни учебные заведения приобрели необычные украшения, другие сделали их своими руками. Атмосферу праздничной подготовки передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Снежинки, разноцветные шары, гирлянды и искусственные елки сегодня можно увидеть не только в учебных заведениях, но и практически во всех социальных учреждениях, торговых центрах и заведениях общественного питания.О приближении Нового 2026 года говорят и главные его символы — новогодние елки. В разных концах города завершена установка зеленых красавиц. Всего по поручению хокимията области в этом году установлено пять елок: в жилых массивах "Саттепо", "Хишрав" и "Корасув", а также две центральные — на площадях возле железнодорожного вокзала и театра музыки и драмы. Обе главные елки имеют высоту 30 метров и диаметр 8,5 метра.Несмотря на то, что главных елок две, основные праздничные мероприятия пройдут возле той, что установлена у театра музыки и драмы. В эти дни здесь завершается работа по установке торговых павильонов, где в течение 15 дней будет работать продовольственная ярмарка. Позаботились власти города и о детском досуге: рядом с ярмаркой размещают всевозможные игровые комплексы.По традиции возле всех новогодних елок пройдут яркие праздничные представления с участием Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей.Новогодние программы подготовили и театры: с 20 декабря в областном русском театре начнутся показы спектакля "Сивка-Бурка", в кукольном театре — сказки "Морозко", а в областном театре музыки и драмы — представление "Новый год: миссия выполнима".Что же касается продовольственных ярмарок, которые появятся не только возле елки у театра, но и на всех рынках города, то они начнут работу с 20–22 декабря.

