Президент ознакомился с мерами по поддержке социально уязвимых слоев населения

В Узбекистане появится Социальный реестр, в котором семьи распределят по социально-экономическому положению на семьи, находящиеся на гособеспечении, малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся на грани бедности. Для каждой категории разработают меры поддержки.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по дальнейшему совершенствованию системы поддержки социально уязвимых слоев населения, расширению в регионах комплексных социальных и реабилитационных услуг, а также защите детей от всех форм насилия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании были рассмотрены меры по выявлению малообеспеченных семей и семей, находящихся в зоне риска бедности, а также по организации социальной помощи и услуг на основе единой системы с учетом реальных потребностей населения.
Как было отмечено, что в рамках Единого реестра социальной защиты в стране провели оценку социального положения 1,8 миллиона семей, из которых 739 тысяч, в том числе малообеспеченные и находящиеся на грани бедности, включены в реестр. Им назначили пособия и различные виды материальной помощи.
Для совершенствования этой работы в стране сформируют Социальный реестр на основе Единого реестра социальной защиты и Реестра бедных семей. В нем семьи будут классифицироваться по социально-экономическому положению на семьи, находящиеся на государственном обеспечении, малообеспеченные семьи и семьи, находящиеся на грани бедности. Для каждой категории будут определены соответствующие меры поддержки и виды социальных услуг.
Социальная поддержка будет осуществляться на основе дифференцированного подхода с учетом уровня доходов населения и возможностей занятости.
Для отдельных категорий семей с ограниченными возможностями предусматривается предоставление социальной помощи без требования обязательной занятости. При этом "махаллинской семерке" будет предоставлено право включать в Социальный реестр семьи, члены которых ограничены в трудоспособности или находятся в сложной жизненной ситуации.
Кроме того, для семей, состоящих в реестре, предусматриваются меры по повышению доходов, предоставлению социальных услуг в сферах здравоохранения, занятости, жилищного обеспечения и других направлениях, вовлечению трудоспособных членов семей в занятость и предпринимательскую деятельность.
В целях расширения в регионах комплексных социальных и реабилитационных услуг для нуждающегося населения предложено создать территориальные центры социальных услуг. В 2026–2027 годах планируется открытие 20 таких центров. В них будут предоставляться комплексные услуги по уходу, присмотру, абилитации, реабилитации и обучению.
Через деятельность центров предполагается охват лиц с инвалидностью, граждан, нуждающихся в постороннем уходе, а также одиноких лиц. За счет развития дневных форм обслуживания планируется сократить их постоянное размещение в социальных учреждениях.
Одновременно процессы получения услуг, внедрение электронных направлений и мониторинг качества оказываемой помощи будут цифровизированы.
Президент поручил ответственным ведомствам обеспечить системный подход в реализации намеченных задач в сферах социальной защиты, а также держать под постоянным контролем исполнение предусмотренных мер.