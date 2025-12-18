https://uz.sputniknews.ru/20251218/radiofarmatsevtika-v-uzbekistane-kak-i-dlya-kogo-proizvodyat-54281420.html

Радиофармацевтика в Узбекистане: как и для кого производят

Сегодня радиопрепараты из Узбекистана экспортируют в Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Германию, США и Китай.

2025-12-18T18:18+0500

2025-12-18T18:18+0500

2025-12-18T18:22+0500

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Радиофармацевтические препараты узбекского производства сегодня используют не только внутри страны, но и за ее пределами — от стран СНГ до Европы, США и Ближнего Востока. Их применяют для диагностики и лечения онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.Радиоактивное сырье получают в ядерном реакторе на предприятии "Радиопрепарат", основанном в 1976 году и работающем на базе Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Оттуда материал доставляют в свинцовых контейнерах на производство, где сырье проходит строгий контроль и несколько этапов проверки.Отдельное внимание уделяется логистике. По словам начальника отдела маркетинга Акмаля Шукурова, специалисты предприятия проходят специальную подготовку и сертификацию в России, что позволяет перевозить опасные грузы авиатранспортом с соблюдением всех международных требований.Сегодня радиопрепараты из Узбекистана экспортируют в Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Германию, США и Китай. Только в 2025 году предприятие заключило около 30 экспортных контрактов.О том, как производят радиопрепараты и как выглядят лаборатории, где с ними работают, — в сюжете Sputnik Узбекистан.

