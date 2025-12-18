https://uz.sputniknews.ru/20251218/radiofarmatsevtika-v-uzbekistane-kak-i-dlya-kogo-proizvodyat-54281420.html
Радиофармацевтика в Узбекистане: как и для кого производят
Радиофармацевтика в Узбекистане: как и для кого производят
Sputnik Узбекистан
Сегодня радиопрепараты из Узбекистана экспортируют в Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Германию, США и Китай.
2025-12-18T18:18+0500
2025-12-18T18:18+0500
2025-12-18T18:22+0500
фармацевтика
узбекистан
видео
экспорт
производство
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54284284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1451b950695fbfefa6c4b93ea405d525.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Радиофармацевтические препараты узбекского производства сегодня используют не только внутри страны, но и за ее пределами — от стран СНГ до Европы, США и Ближнего Востока. Их применяют для диагностики и лечения онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.Радиоактивное сырье получают в ядерном реакторе на предприятии "Радиопрепарат", основанном в 1976 году и работающем на базе Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Оттуда материал доставляют в свинцовых контейнерах на производство, где сырье проходит строгий контроль и несколько этапов проверки.Отдельное внимание уделяется логистике. По словам начальника отдела маркетинга Акмаля Шукурова, специалисты предприятия проходят специальную подготовку и сертификацию в России, что позволяет перевозить опасные грузы авиатранспортом с соблюдением всех международных требований.Сегодня радиопрепараты из Узбекистана экспортируют в Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Германию, США и Китай. Только в 2025 году предприятие заключило около 30 экспортных контрактов.О том, как производят радиопрепараты и как выглядят лаборатории, где с ними работают, — в сюжете Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54284284_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_64c0bdeac3c12e0bf883f6c786e3660c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео радиофармацевтика производство
видео радиофармацевтика производство
Радиофармацевтика в Узбекистане: как и для кого производят
18:18 18.12.2025 (обновлено: 18:22 18.12.2025)
Эксклюзив
Сегодня радиопрепараты из Узбекистана экспортируют в Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Германию, США и Китай.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Радиофармацевтические препараты узбекского производства сегодня используют не только внутри страны, но и за ее пределами — от стран СНГ до Европы, США и Ближнего Востока. Их применяют для диагностики и лечения онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.
Радиоактивное сырье получают в ядерном реакторе на предприятии "Радиопрепарат", основанном в 1976 году и работающем на базе Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. Оттуда материал доставляют в свинцовых контейнерах на производство, где сырье проходит строгий контроль и несколько этапов проверки.
"На экспорт в Россию мы отправляем в основном радиофармацевтическую субстанцию — лютеций хлорид. Это основная субстанция для приготовления радиофармпрепаратов для терапии рака предстательной железы", — рассказывает начальник отдела контроля производства Зафар Усаров.
Отдельное внимание уделяется логистике. По словам начальника отдела маркетинга Акмаля Шукурова, специалисты предприятия проходят специальную подготовку и сертификацию в России, что позволяет перевозить опасные грузы авиатранспортом с соблюдением всех международных требований.
"Оперативная доставка груза — это значит, что несколько пациентов получили терапию своевременно", — отмечает он.
Сегодня радиопрепараты из Узбекистана экспортируют в Казахстан, Россию, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Германию, США и Китай. Только в 2025 году предприятие заключило около 30 экспортных контрактов.
"Главное требование — это качество товара. По некоторым радиоизотопам мы поставляем более 80% мирового потребления", — подчеркивает Шукуров.
О том, как производят радиопрепараты и как выглядят лаборатории, где с ними работают, — в сюжете Sputnik Узбекистан.