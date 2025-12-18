https://uz.sputniknews.ru/20251218/rossiya-vyxodit-iz-posledstviy-ukrainskogo-krizisa-bolee-silnoy-stranoy--kiselev-54271358.html
Киселев: Россия выходит из украинского кризиса более сильной
Россия с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на все прогнозы.
Россия с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на все прогнозы.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Последствия украинского кризиса глобальны, но Россия выходит из них более сильной страной, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом пишет РИА Новости
.
В Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру".
"Последствия украинского кризиса действительно глобальны. Россия становится сильнее и выходит из него совершенно другой страной. Вчера президент сказал, что мы стали по-настоящему суверенными, потому что мы стоим на собственных ножках и оказываем глобальное воздействие, как это и положено в стране нашего формата и в стране с нашей историей", — сказал Киселев в ходе форума на сессии "Как остановить украинский неонацизм".
Он отметил, что Россия с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на все прогнозы, тогда как Запад, по его словам, переживает катастрофу и утратил единство: между США и Европой, по его словам, складывается холодная война, а внутри ЕС нарастают серьезные разногласия.
"То есть "плана Б" нет, фактически Запад оставил Украину без денег и без идей. Потому что с деньгами была бы идея продолжения войны, а сейчас все это подвисло", — добавил Киселев.
Киселев также отметил, что Китай и Индия находят свое место в формирующемся многополярном мире и тесно взаимодействуют с Россией, которая, по его словам, является для них безусловной точкой опоры, в том числе благодаря поддержанию ею ядерного баланса с США, без которого не сложились бы современные позиции этих стран.
Он также поблагодарил главного редактора мультимедийного издания "Украина.ру" Искандера Хисамова за проведение мероприятия, отметив, что представленный форум — это "мозговая атака".