Киселев: Россия выходит из украинского кризиса более сильной

Киселев: Россия выходит из украинского кризиса более сильной

Россия с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на все прогнозы.

2025-12-18T15:25+0500

2025-12-18T15:25+0500

2025-12-18T15:49+0500

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Последствия украинского кризиса глобальны, но Россия выходит из них более сильной страной, считает генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом пишет РИА Новости.В Москве в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форсайт-форум "Глобальные последствия украинского кризиса", организованный мультимедийным изданием "Украина.ру". Он отметил, что Россия с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на все прогнозы, тогда как Запад, по его словам, переживает катастрофу и утратил единство: между США и Европой, по его словам, складывается холодная война, а внутри ЕС нарастают серьезные разногласия.Киселев также отметил, что Китай и Индия находят свое место в формирующемся многополярном мире и тесно взаимодействуют с Россией, которая, по его словам, является для них безусловной точкой опоры, в том числе благодаря поддержанию ею ядерного баланса с США, без которого не сложились бы современные позиции этих стран.Он также поблагодарил главного редактора мультимедийного издания "Украина.ру" Искандера Хисамова за проведение мероприятия, отметив, что представленный форум — это "мозговая атака".

