https://uz.sputniknews.ru/20251218/shavkat-mirziyoev-pribyl-v-yaponiyu-54283743.html
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Японию
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Японию
Sputnik Узбекистан
В международном аэропорту "Ханэда" главу государства встретил министр внутренних дел и коммуникаций Японии Ёшимаса Хаяши и другие официальные лица.
2025-12-18T18:05+0500
2025-12-18T18:05+0500
2025-12-18T18:24+0500
шавкат мирзиёев
япония
официальный визит
токио
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54282581_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b4518f0580a972e0d2f65e8e33aad9a6.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в город Токио. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.В международном аэропорту "Ханэда" главу государства встретил министр внутренних дел и коммуникаций Японии Ёшимаса Хаяши и другие официальные лица.Основные мероприятия визита пройдут 19-20 декабря. Президент Узбекистана проведет встречи с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи и другими официальными лицами, представителями бизнес-кругов и академического сообщества.Лидер Узбекистана также примет участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".
https://uz.sputniknews.ru/20251218/prezident-uzbekistana-posetit-s-ofitsialnym-vizitom-yaponiyu-54244178.html
япония
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/12/54282581_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_64a0f6f52c3916c0858be4173e35676a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев япония официальный визит
шавкат мирзиёев япония официальный визит
Президент Узбекистана прибыл с официальным визитом в Японию
18:05 18.12.2025 (обновлено: 18:24 18.12.2025)
В международном аэропорту "Ханэда" главу государства встретил министр внутренних дел и коммуникаций Японии Ёшимаса Хаяши и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в город Токио. Об этом сообщила
пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту "Ханэда" главу государства встретил министр внутренних дел и коммуникаций Японии Ёшимаса Хаяши и другие официальные лица.
Основные мероприятия визита пройдут 19-20 декабря. Президент Узбекистана проведет встречи с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи и другими официальными лицами, представителями бизнес-кругов и академического сообщества.
Лидер Узбекистана также примет участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия + Япония".