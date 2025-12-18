https://uz.sputniknews.ru/20251218/prezident-uzbekistana-posetit-s-ofitsialnym-vizitom-yaponiyu-54244178.html
Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию — что в повестке
Глава Узбекистана встретится с Императором Японии, Премьер-министром, руководством Парламента, членами правительства, главами крупных японских компаний, а также примет участие в первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония".
ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18–20 декабря посетит эту страну с официальным визитом, сообщила
пресс-служба главы государства.
В городе Токио узбекский лидер примет участие в переговорах с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, руководством Парламента, членами правительства, представителями политических партий, а также ректорами ведущих японских университетов.
В повестке предстоящих встреч — вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-японских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
В рамках деловой программы запланированы встречи и мероприятия с участием глав крупных японских компаний и финансовых институтов.
"Будут предметно рассмотрены вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционных проектов. Ожидается принятие солидного пакета двусторонних документов", — уточнила пресс-служба главы республики.
Президент также примет участие в первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония". На мероприятии участники обсудят перспективы сотрудничества в таких приоритетных областях, как "зеленая" экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального партнерства, а также развитие человеческих ресурсов.
По итогам саммита планируется принятие Токийской декларации.