https://uz.sputniknews.ru/20251218/prezident-uzbekistana-posetit-s-ofitsialnym-vizitom-yaponiyu-54244178.html

Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию — что в повестке

Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Японию — что в повестке

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана встретится с Императором Японии, Премьер-министром, руководством Парламента, членами правительства, главами крупных японских компаний, а также примет участие в первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония".

2025-12-18T09:20+0500

2025-12-18T09:20+0500

2025-12-18T09:20+0500

япония

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

официальный визит

саммит

токио

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1d/48636724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62ab8a476883b6d2481550708058d9db.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи 18–20 декабря посетит эту страну с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.В городе Токио узбекский лидер примет участие в переговорах с Императором Японии Нарухито, Премьер-министром Санаэ Такаичи, руководством Парламента, членами правительства, представителями политических партий, а также ректорами ведущих японских университетов.В повестке предстоящих встреч — вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-японских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.В рамках деловой программы запланированы встречи и мероприятия с участием глав крупных японских компаний и финансовых институтов. Президент также примет участие в первом саммите глав государств Диалога "Центральная Азия + Япония". На мероприятии участники обсудят перспективы сотрудничества в таких приоритетных областях, как "зеленая" экономика и устойчивое развитие, укрепление взаимосвязанности и регионального партнерства, а также развитие человеческих ресурсов.По итогам саммита планируется принятие Токийской декларации.

https://uz.sputniknews.ru/20251013/pavilon-uzbekistana-poluchil-zoloto-na-vystavke-v-yaponii-52666351.html

япония

токио

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистан япония официальный визит шавкат мирзиёев токио декларация