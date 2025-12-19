С чего начал официальный визит в Японию Шавкат Мирзиёев
Состоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии
По приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи глава Узбекистана 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой официальный визит в Японию со встречи с Императором Нарухито, сообщает пресс-служба руководителя страны.
Император Японии отметил, что нынешний визит лидера Узбекистана — важное событие в дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил Императору Нарухито глубокое уважение и признательность за последовательную поддержку необратимых реформ в Новом Узбекистане.
Как отмечалось, несмотря на географическую отдаленность, узбекский и японский народы объединяют духовная близость, сходство менталитета, обычаев и семейных ценностей, а также многовековые исторические связи, берущие начало со времен Великого Шелкового пути.
Собеседники отметили последовательное расширение двустороннего сотрудничества, особенно в сфере образования и подготовки кадров, культурно-гуманитарных обменов. На сегодняшний день более 3 тыс. узбекских специалистов прошли стажировки в Японии, свыше 440 — получили высшее образование на основе стипендий. В 7 вузах Узбекистана преподают японский язык.
В рамках нынешнего визита успешно прошли Дни культуры Узбекистана в Токио. 2026-м в ряде городов Японии планируют организовать археологическую выставку о культуре и истории Узбекистана.
В завершение встречи глава Узбекистана пригласил Императора Нарухито посетить республику с официальным визитом.
