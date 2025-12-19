Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В Москве проходят "Итоги года с Владимиром Путиным" — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20251219/ofitsialnyy-vizit-v-yaponiyu-shavkat-mirziyoev--54292796.html
С чего начал официальный визит в Японию Шавкат Мирзиёев
С чего начал официальный визит в Японию Шавкат Мирзиёев
Sputnik Узбекистан
По приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи глава Узбекистана 18-20 декабря находится в этой стране с официальным визитом
2025-12-19T09:25+0500
2025-12-19T09:36+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
япония
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54292104_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1f50e918c9fde8721e2d6b69d0095922.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой официальный визит в Японию со встречи с Императором Нарухито, сообщает пресс-служба руководителя страны.Император Японии отметил, что нынешний визит лидера Узбекистана — важное событие в дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства.В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил Императору Нарухито глубокое уважение и признательность за последовательную поддержку необратимых реформ в Новом Узбекистане.Как отмечалось, несмотря на географическую отдаленность, узбекский и японский народы объединяют духовная близость, сходство менталитета, обычаев и семейных ценностей, а также многовековые исторические связи, берущие начало со времен Великого Шелкового пути.Собеседники отметили последовательное расширение двустороннего сотрудничества, особенно в сфере образования и подготовки кадров, культурно-гуманитарных обменов. На сегодняшний день более 3 тыс. узбекских специалистов прошли стажировки в Японии, свыше 440 — получили высшее образование на основе стипендий. В 7 вузах Узбекистана преподают японский язык.В рамках нынешнего визита успешно прошли Дни культуры Узбекистана в Токио. 2026-м в ряде городов Японии планируют организовать археологическую выставку о культуре и истории Узбекистана.В завершение встречи глава Узбекистана пригласил Императора Нарухито посетить республику с официальным визитом.По приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи Президент РУз 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
япония
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54292104_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_da790fef0564df0acbae5270e7182ef0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
официальный визит япония шавкат мирзиёев
официальный визит япония шавкат мирзиёев

С чего начал официальный визит в Японию Шавкат Мирзиёев

09:25 19.12.2025 (обновлено: 09:36 19.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии
Состоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи глава Узбекистана 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал свой официальный визит в Японию со встречи с Императором Нарухито, сообщает пресс-служба руководителя страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии
Состоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Состоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Император Японии отметил, что нынешний визит лидера Узбекистана — важное событие в дальнейшем укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства.
В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил Императору Нарухито глубокое уважение и признательность за последовательную поддержку необратимых реформ в Новом Узбекистане.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана встретился с Императором Японии
Президент Узбекистана встретился с Императором Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Узбекистана встретился с Императором Японии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Как отмечалось, несмотря на географическую отдаленность, узбекский и японский народы объединяют духовная близость, сходство менталитета, обычаев и семейных ценностей, а также многовековые исторические связи, берущие начало со времен Великого Шелкового пути.
Собеседники отметили последовательное расширение двустороннего сотрудничества, особенно в сфере образования и подготовки кадров, культурно-гуманитарных обменов. На сегодняшний день более 3 тыс. узбекских специалистов прошли стажировки в Японии, свыше 440 — получили высшее образование на основе стипендий. В 7 вузах Узбекистана преподают японский язык.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии
Состоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Состоялась встреча Президента Узбекистана и Императора Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках нынешнего визита успешно прошли Дни культуры Узбекистана в Токио. 2026-м в ряде городов Японии планируют организовать археологическую выставку о культуре и истории Узбекистана.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкПрезидент Узбекистана встретился с Императором Японии
Президент Узбекистана встретился с Императором Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Президент Узбекистана встретился с Императором Японии
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
В завершение встречи глава Узбекистана пригласил Императора Нарухито посетить республику с официальным визитом.
По приглашению Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи Президент РУз 18–20 декабря находится в этой стране с официальным визитом.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0