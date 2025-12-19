https://uz.sputniknews.ru/20251219/prezident-uzbekistana-vystupil-za-rasshirenie-sotrudnichestva-yaponskiy-biznes-54309320.html

Узбекистан намерен расширять сотрудничество с японским бизнесом — президент

Узбекистан рассматривает Японию не только в качестве инвестора, но и как стратегического партнера в построении индустрии будущего.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В соответствии с деловой программой официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями ведущих компаний, финансовых институтов и бизнес-объединений этой страны, сообщает пресс-служба главы государства.Обращаясь к участникам встречи, президент отметил, что в последние годы японские компании активно инвестируют в экономику страны, создают совместные предприятия, участвуют в управлении, передают технологии, вносят вклад в подготовку национальных кадров. В результате этого Япония стала одним из ключевых экономических и технологических партнеров Узбекистана.В ходе встречи президент остановился на ключевых ориентирах социально-экономического развития страны.Отмечено, что за последние 8 лет ВВП Узбекистана удвоился. К 2030 году поставлена задача вывести страну в категорию государств с уровнем дохода выше среднего.Глава государства пригласил японский бизнес к активному участию в процессах модернизации экономики Узбекистана, направленных на ускорение индустриализации, внедрение передовых технологий, рост производительности и расширение экспортных возможностей.В данном контексте он озвучил приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества с японскими деловыми кругами.В их числеТак при содействии JICA готовится проект создания специальной экономической зоны по японской модели и стандартам.В свою очередь представители деловых кругов Японии выразили приверженность расширению присутствия в Узбекистане и озвучили планы по участию в реализации совместных проектов по приоритетным направлениям.По итогам встречи в присутствии Шавката Мирзиёева и Рёсэя Аказавы состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями.

