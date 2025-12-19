Узбекистан намерен расширять сотрудничество с японским бизнесом — президент
15:50 19.12.2025 (обновлено: 16:11 19.12.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями ведущих компаний, финансовых институтов и бизнес-объединений Японии.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент пригласил японский бизнес к активному участию в процессах модернизации экономики Узбекистана, направленных на ускорение индустриализации, внедрение передовых технологий, рост производительности и расширение экспортных возможностей.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В соответствии с деловой программой официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с руководителями ведущих компаний, финансовых институтов и бизнес-объединений этой страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Обращаясь к участникам встречи, президент отметил, что в последние годы японские компании активно инвестируют в экономику страны, создают совместные предприятия, участвуют в управлении, передают технологии, вносят вклад в подготовку национальных кадров. В результате этого Япония стала одним из ключевых экономических и технологических партнеров Узбекистана.
"Положительная динамика отражается и в торгово-экономических показателях: за последние 8 лет товарооборот увеличился в 2 раза, а число японских предприятий, работающих в Узбекистане, возросло в 10 раз. Налажена прочная кооперация в сферах энергетики, здравоохранения, геологии, информационных технологий, инфраструктуры и других приоритетных направлениях", — говорилось на мероприятии.
В ходе встречи президент остановился на ключевых ориентирах социально-экономического развития страны.
Отмечено, что за последние 8 лет ВВП Узбекистана удвоился. К 2030 году поставлена задача вывести страну в категорию государств с уровнем дохода выше среднего.
Глава государства пригласил японский бизнес к активному участию в процессах модернизации экономики Узбекистана, направленных на ускорение индустриализации, внедрение передовых технологий, рост производительности и расширение экспортных возможностей.
В данном контексте он озвучил приоритетные сферы дальнейшего сотрудничества с японскими деловыми кругами.
В их числе
обеспечение энергетической устойчивости и "зеленый" переход, включая развитие возобновляемых источников энергии и систем накопления, а также снижение углеродной интенсивности экономики;
глубокая переработка критически важных минералов с формированием полной цепочки добавленной стоимости;
развитие машиностроения и промышленного оборудования, формирование современной высокотехнологичной индустриальной экономики;
развитие информационных технологий, включая реализацию программ в сфере искусственного интеллекта и цифровизации;
создание современных специальных экономических зон, которые станут центрами размещения высокотехнологичных и экспортоориентированных производств, а также промкооперации за счет автоматизации производственных процессов и внедрения цифровых систем управления.
Так при содействии JICA готовится проект создания специальной экономической зоны по японской модели и стандартам.
В завершение Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан рассматривает Японию не только в качестве инвестора, но и как стратегического партнера в построении индустрии будущего.
В свою очередь представители деловых кругов Японии выразили приверженность расширению присутствия в Узбекистане и озвучили планы по участию в реализации совместных проектов по приоритетным направлениям.
По итогам встречи в присутствии Шавката Мирзиёева и Рёсэя Аказавы состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями.