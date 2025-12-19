https://uz.sputniknews.ru/20251219/rossiya-gotova-k-peregovoram-mirnomu-uregulirovaniyu-konflikta-54317186.html

Не Москва начала эту войну — Путин

Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, хоть это были и не простые решения, заявил глава РФ.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия не считает себя ответственной за гибель людей, не Москва начала эту войну, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференциейПри этом глава РФ подчеркнул, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами. Он рассказал, что Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, хоть это были и не простые решения.Путин напомнил, что России перед встречей в Анкоридже было предложено пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти.Также российский лидер отметил, что нет никаких оснований говорить о том, что Россия отвергает мирный план, это некорректно.В вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов РФ, в первую очередь у главарей киевского режима и их западных спонсоров, сказал президент.По его словам, президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия по завершению конфликта на Украине.Он подчеркнул, что Россия хотела бы в 2026 году жить в условиях мира и без всяких военных конфликтов.На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Глава РФ по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

