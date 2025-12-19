https://uz.sputniknews.ru/20251219/rossiya-gotova-k-peregovoram-mirnomu-uregulirovaniyu-konflikta-54317186.html
Не Москва начала эту войну — Путин
Не Москва начала эту войну — Путин
Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, хоть это были и не простые решения, заявил глава РФ.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия не считает себя ответственной за гибель людей, не Москва начала эту войну, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией

При этом глава РФ подчеркнул, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами. Он рассказал, что Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, хоть это были и не простые решения.

Путин напомнил, что России перед встречей в Анкоридже было предложено пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти.

Также российский лидер отметил, что нет никаких оснований говорить о том, что Россия отвергает мирный план, это некорректно.

В вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов РФ, в первую очередь у главарей киевского режима и их западных спонсоров, сказал президент.

По его словам, президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия по завершению конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что Россия хотела бы в 2026 году жить в условиях мира и без всяких военных конфликтов.

На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Глава РФ по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Не Москва начала эту войну — Путин
Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, хоть это были и не простые решения, заявил глава РФ.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия не считает себя ответственной за гибель людей, не Москва начала эту войну, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией
"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины", — сказал Путин говоря об украинском конфликте.
При этом глава РФ подчеркнул, что Россия готова на переговоры и завершение конфликта на Украине мирными средствами.
"Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами", — сказал Путин.
Он рассказал, что Россия практически согласилась в Анкоридже с предложениями американского лидера Дональда Трампа по Украине, хоть это были и не простые решения.
"На встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Путин напомнил, что России перед встречей в Анкоридже было предложено пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти.
"На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны", — сказал Путин.
Также российский лидер отметил, что нет никаких оснований говорить о том, что Россия отвергает мирный план, это некорректно.
"Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований", — сказал российский лидер в ходе прямой линии.
В вопросе украинского урегулирования на стороне западных оппонентов РФ, в первую очередь у главарей киевского режима и их западных спонсоров, сказал президент.
"Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их, в данном случае и прежде всего, европейских спонсоров", — сказал Путин, отвечая на вопрос западного журналиста.
По его словам, президент США Дональд Трамп предпринимает серьезные и искренние усилия по завершению конфликта на Украине.
"Президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия хотела бы в 2026 году жить в условиях мира и без всяких военных конфликтов.
"Нам тоже бы очень хотелось, чтобы в следующем году мы бы жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов", — сказал глава РФ.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Глава РФ по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.