В Москве проходит прямая линия президента России вместе с большой пресс-конференцией. Владимир Путин отвечает на вопросы простых россиян и журналистов, в том числе иностранных.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".Путин отметил, что пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос. При этом Россия знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России. Также он подтвердил готовность к переговорам по Украине на базе его тезисов, изложенных в МИД в 2024 году.По словам Путина, Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами.Что касается ситуации в зоне СВО, то стратегическая инициатива полностью перешла в руки Вооруженных Сил России. Войска наступают по всем направлениям, противник отходит, рассказал Путин.Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск, отметил президент. А Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время, движение продолжится к Славянску. Путин рассказал и о положении ВСУ в Димитрове.Более половины Константиновки в ДНР освобождено, сообщил Владимир Путин. При этом, ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сказал он.Главные заявления Путина на прямой линии об Украине и успехах российской армии В Москве проходит прямая линия президента России вместе с большой пресс-конференцией. Владимир Путин отвечает на вопросы простых россиян и журналистов, в том числе иностранных.
Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса — Путин
14:55 19.12.2025 (обновлено: 15:30 19.12.2025)
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".
"Мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в министерстве иностранных дел Российской Федерации, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", — сказал президент в ходе прямой линии.
Путин отметил, что пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос. При этом Россия знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России. Также он подтвердил готовность к переговорам по Украине на базе его тезисов, изложенных в МИД в 2024 году.
"Но, все-таки, вы знаете, мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог", — сказал российский лидер.
По словам Путина, Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
"И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами", — сказал Путин в ходе прямой линии.
Что касается ситуации в зоне СВО, то стратегическая инициатива полностью перешла в руки Вооруженных Сил России. Войска наступают по всем направлениям, противник отходит, рассказал Путин.
Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск, отметил президент. А Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время, движение продолжится к Славянску. Путин рассказал и о положении ВСУ в Димитрове.
"Город Димитров, важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль", — сказал Путин.
Более половины Константиновки в ДНР освобождено, сообщил Владимир Путин. При этом, ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сказал он.
Главные заявления Путина на прямой линии об Украине и успехах российской армии
Киев по сути отказывается от завершения конфликта мирными средствами.
Россия в 2022-м предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить.
Стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ после того как противник был "вышиблен" с курской земли.
Славянск, Краматорск и Константиновка являются главными укрепрайонами Украины в настоящее время.
ДНР И ЛНР не хотели жить под давлением националистов.
Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время.
Бои идут в Константиновке, более 50% города уже находится под контролем армии России.
Нет сомнений, что российские войска доберут и Константиновку.
Более 50% Гуляйполя находятся под контролем России, кроме того, под контроль взято 50% города Димитров.
Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отходит.
До конца года российская армия добьется новых успехов по всей линии боевого соприкосновения.
Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать киевский режим завершать конфликт мирными средствами. Резервов практически не осталось.
