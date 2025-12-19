https://uz.sputniknews.ru/20251219/rossiya-gotova-zavershit-konflikt-na-ukraine-pri-ustranenii-pervoprichin-krizisa-54308842.html

Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса — Путин

В Москве проходит прямая линия президента России вместе с большой пресс-конференцией. Владимир Путин отвечает на вопросы простых россиян и журналистов, в том числе иностранных.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Россия готова и хочет завершить конфликт на Украине при устранении первопричин кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на "Итогах года".Путин отметил, что пока не видит готовности Киева обсуждать территориальный вопрос. При этом Россия знает об определенных сигналах, в том числе из Киева, что Украина готова вести какой-то диалог, заявил президент России. Также он подтвердил готовность к переговорам по Украине на базе его тезисов, изложенных в МИД в 2024 году.По словам Путина, Киев, по сути, отказывается от завершения конфликта мирными средствами.Что касается ситуации в зоне СВО, то стратегическая инициатива полностью перешла в руки Вооруженных Сил России. Войска наступают по всем направлениям, противник отходит, рассказал Путин.Из освобожденного Северска открывается путь на Славянск, отметил президент. А Красный Лиман будет освобожден в самое ближайшее время, движение продолжится к Славянску. Путин рассказал и о положении ВСУ в Димитрове.Более половины Константиновки в ДНР освобождено, сообщил Владимир Путин. При этом, ВСУ безуспешно пытаются вернуть хотя бы часть Красноармейска и несут серьезные потери, сказал он.Главные заявления Путина на прямой линии об Украине и успехах российской армии В Москве проходит прямая линия президента России вместе с большой пресс-конференцией. Владимир Путин отвечает на вопросы простых россиян и журналистов, в том числе иностранных.

