Ташкент и Токио договорились провести Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году
13:28 19.12.2025 (обновлено: 14:13 19.12.2025)
В Токио состоялась встреча Шавката Мирзиёева с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Ташкенте в 2026 году состоится очередной Межпарламентский форум Узбекистана и Японии. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, сообщила пресс-служба главы государства.
В рамках официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Либерально-демократической партии этой страны, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, который также является председателем Лиги дружбы со странами Центральной Азии.
На встрече с участием членов лиги были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекского-японских отношений стратегического партнерства, в том числе по линии парламентов двух стран.
Стороны высоко оценили вклад Лиги дружбы, особенно ее председателя Таро Асо, в развитие многопланового сотрудничества Узбекистана и Японии.
"Отмечена важность дальнейшего наращивания межпарламентских контактов, усиления роли парламентских "групп дружбы" в продвижении совместных инициатив", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации очередного Межпарламентского форума в Узбекистане в 2026 году.
Лига дружбы с Узбекистаном создана в 2002 году и на сегодняшний день насчитывает свыше 40 членов. В ее состав входят видные японские политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты.