В Москве проходят "Итоги года с Владимиром Путиным" — прямая трансляция
Ташкент и Токио договорились провести Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году
Ташкент и Токио договорились провести Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году
Sputnik Узбекистан
В Токио состоялась встреча Шавката Мирзиёева с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо.
2025-12-19T13:28+0500
2025-12-19T14:13+0500
япония
узбекистан
официальный визит
политика
парламент
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/05/53246121_0:85:1536:949_1920x0_80_0_0_dc3dd3aea254681e928e98e8faa487e1.png
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Ташкенте в 2026 году состоится очередной Межпарламентский форум Узбекистана и Японии. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, сообщила пресс-служба главы государства.В рамках официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Либерально-демократической партии этой страны, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, который также является председателем Лиги дружбы со странами Центральной Азии.На встрече с участием членов лиги были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекского-японских отношений стратегического партнерства, в том числе по линии парламентов двух стран.Стороны высоко оценили вклад Лиги дружбы, особенно ее председателя Таро Асо, в развитие многопланового сотрудничества Узбекистана и Японии.По итогам встречи достигнута договоренность об организации очередного Межпарламентского форума в Узбекистане в 2026 году.Лига дружбы с Узбекистаном создана в 2002 году и на сегодняшний день насчитывает свыше 40 членов. В ее состав входят видные японские политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты.
япония
узбекистан
япония узбекистан парламент форум мирзиёев
япония узбекистан парламент форум мирзиёев

Ташкент и Токио договорились провести Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году

13:28 19.12.2025 (обновлено: 14:13 19.12.2025)
© Sputnik / Сгенерировано ИИФлаги Узбекистана и Японии
Флаги Узбекистана и Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
© Sputnik / Сгенерировано ИИ
В Токио состоялась встреча Шавката Мирзиёева с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Ташкенте в 2026 году состоится очередной Межпарламентский форум Узбекистана и Японии. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии
Шавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Шавкат Мирзиёев провёл встречи с высокопоставленными официальными лицами Японии
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Либерально-демократической партии этой страны, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, который также является председателем Лиги дружбы со странами Центральной Азии.
На встрече с участием членов лиги были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекского-японских отношений стратегического партнерства, в том числе по линии парламентов двух стран.
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкТашкент и Токио проведут Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году
Ташкент и Токио проведут Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Ташкент и Токио проведут Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году
© telegram sputnikuzbekistan
/
Перейти в фотобанк
Стороны высоко оценили вклад Лиги дружбы, особенно ее председателя Таро Асо, в развитие многопланового сотрудничества Узбекистана и Японии.
"Отмечена важность дальнейшего наращивания межпарламентских контактов, усиления роли парламентских "групп дружбы" в продвижении совместных инициатив", — говорится в сообщении.
По итогам встречи достигнута договоренность об организации очередного Межпарламентского форума в Узбекистане в 2026 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с вице-президентом ЛДП Японии Таро Асо: новый этап стратегического партнерства
Шавкат Мирзиёев встретился с вице-президентом ЛДП Японии Таро Асо: новый этап стратегического партнерства - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2025
Шавкат Мирзиёев встретился с вице-президентом ЛДП Японии Таро Асо: новый этап стратегического партнерства
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лига дружбы с Узбекистаном создана в 2002 году и на сегодняшний день насчитывает свыше 40 членов. В ее состав входят видные японские политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты.
