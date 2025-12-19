https://uz.sputniknews.ru/20251219/tashkent-tokio-dogovorilis-provesti-mejparlamentskiy-forum-uzbekistan-54303535.html

Ташкент и Токио договорились провести Межпарламентский форум в Узбекистане в 2026 году

В Токио состоялась встреча Шавката Мирзиёева с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Ташкенте в 2026 году состоится очередной Межпарламентский форум Узбекистана и Японии. Такая договоренность достигнута в ходе встречи с вице-президентом Либерально-демократической партии Японии, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, сообщила пресс-служба главы государства.В рамках официального визита в Японию президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с вице-президентом Либерально-демократической партии этой страны, председателем парламентской Лиги дружбы с Узбекистаном Таро Асо, который также является председателем Лиги дружбы со странами Центральной Азии.На встрече с участием членов лиги были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекского-японских отношений стратегического партнерства, в том числе по линии парламентов двух стран.Стороны высоко оценили вклад Лиги дружбы, особенно ее председателя Таро Асо, в развитие многопланового сотрудничества Узбекистана и Японии.По итогам встречи достигнута договоренность об организации очередного Межпарламентского форума в Узбекистане в 2026 году.Лига дружбы с Узбекистаном создана в 2002 году и на сегодняшний день насчитывает свыше 40 членов. В ее состав входят видные японские политические деятели, авторитетные депутаты и дипломаты.

