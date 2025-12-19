https://uz.sputniknews.ru/20251219/v-tashkente-obsudyat-itogi-torgovo-ekonomicheskix-otnosheniy-mejdu-rf-ruz-v-2025-godu-54295001.html

В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году

В МПЦ Sputnik в Ташкенте состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 декабря в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная итогам торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планам на 2026 год.В мероприятии примет участие Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.В ходе пресс-конференции будут рассмотрены итоги торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году, а также планы сотрудничества на будущий год.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

