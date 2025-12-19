https://uz.sputniknews.ru/20251219/v-tashkente-obsudyat-itogi-torgovo-ekonomicheskix-otnosheniy-mejdu-rf-ruz-v-2025-godu-54295001.html
В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году
В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году
Sputnik Узбекистан
В МПЦ Sputnik в Ташкенте состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.
2025-12-19T11:35+0500
2025-12-19T11:35+0500
2025-12-19T11:35+0500
пресс-конференция
торговое представительство
россия
узбекистан
sputnik
константин злыгостев
торговля
экономика
пресс-центр
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41639541_238:113:2632:1460_1920x0_80_0_0_a9bf603b8984d3ca8e08c2eafcd85fa4.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 декабря в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная итогам торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планам на 2026 год.В мероприятии примет участие Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.В ходе пресс-конференции будут рассмотрены итоги торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году, а также планы сотрудничества на будущий год.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41639541_442:147:2430:1638_1920x0_80_0_0_71a46e6866f801083f6d71dcbddd3dcf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пресс-конференция торгового представителя россии в узбекистане константина злыгостева пресс-центр
пресс-конференция торгового представителя россии в узбекистане константина злыгостева пресс-центр
В Ташкенте обсудят итоги торгово-экономических отношений РФ и РУз в 2025 году
В МПЦ Sputnik в Ташкенте состоится пресс-конференция Торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 23 декабря в 11.00 по ташкентскому времени состоится пресс-конференция, посвященная итогам торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году и планам на 2026 год.
В мероприятии примет участие Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
В ходе пресс-конференции будут рассмотрены итоги торгово-экономических отношений между Россией и Узбекистаном в 2025 году, а также планы сотрудничества на будущий год.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.