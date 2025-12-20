https://uz.sputniknews.ru/20251220/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-svo-54337559.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Под контроль российских военнослужащих перешли населенные пункты Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Российская армия освободила населенный пункт Высокое в Сумской области, сообщили в министерстве обороны РФ.Бойцы нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Искрисковщина, Никольское, Рыжевка и Хотень Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Терновая, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области.В зоне действий российской группировки ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Кроме того, подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике и продолжили уничтожать окруженные части ВСУ в Димитрове.Бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Водянское, Вольное, Грузское, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Новокриворожье и Самарское ДНР.По данным министерства, потери противника составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

