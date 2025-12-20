https://uz.sputniknews.ru/20251220/uzbekistan-i-yaponiya-pervymi-postroyat-data-tsentr-na-energii-malogo-atomnogo-reaktora-54338538.html

Узбекистан и Япония первыми в мире построят дата-центр на энергии малого реактора

Узбекистан и Япония первыми в мире построят дата-центр на энергии малого реактора

Sputnik Узбекистан

Проект откроет возможности для развития устойчивых цифровых решений, повышения надежности энергоснабжения и внедрения инновационных моделей использования атомной энергии.

2025-12-20T15:32+0500

2025-12-20T15:32+0500

2025-12-20T15:43+0500

узатом

япония

узбекистан

дата-центр

энергетика

атомная энергетика

аэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/14/54338719_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2d7577a91be6e26327e81d2b18229c99.jpg

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Агентство по атомной энергии Узбекистана и японская компания Muroosystems Corporation первыми в мире намерены создать дата-центр, работающий на энергии малого модульного реактора строящейся атомной электростанции в республике. Об этом сообщили в пресс-службе Узатома.По данным агентства, проект предусматривает строительство дата-центра с планируемым энергопотреблением 50 МВт, которое будет обеспечиваться за счет электроэнергии, генерируемой ММР. Такой подход позволяет сформировать стабильный и прогнозируемый спрос на электроэнергию атомной генерации, повышая эффективность использования мощностей АЭС, уточнили в пресс-службе.В Узатоме отметили, что проект открывает возможности для развития устойчивых цифровых решений, повышения надежности энергоснабжения и внедрения инновационных моделей использования атомной энергии.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности в Джизакской области Узбекистана. "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к которому также привлекут местные компании. В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В октябре этого года началось сооружение котлована для АЭС, в начале 2026 года "Узатом" планирует получить разрешение на сооружение станции, заливка первого бетона планируется в марте будущего года.В конце сентября этого года "Росатом" и власти Узбекистана на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной атомной электростанции в республике. Документ предусматривает заключение контракта на новую конфигурацию АЭС. Стороны договорились, что в состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Завершить строительство всей станции планируется в 2035 году.

япония

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан япония дата-центр энергия малого реактора аэс