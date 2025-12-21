https://uz.sputniknews.ru/20251221/rossiya-ne-smela-tak-postupit-putin-koe-kogo-ogorchil-do-nevozmojnosti-54350126.html

Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности

Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности

Ровно за день до прямой линии с Владимиром Путиным мирные европейцы сделали свою ставку: вместо российских денег киевский режим будут вооружать на свои... 21.12.2025

Ровно за день до прямой линии с Владимиром Путиным мирные европейцы сделали свою ставку: вместо российских денег киевский режим будут вооружать на свои. План-минимум — еще два года, а там посмотрим (или Трамп умрет, или новый президент-демократ в США придет, или чудо случится). Осмелевший киевский клоун даже вякнул, что мирного соглашения "может и не быть", пишет колумнист РИА Новости.За несколько дней до этого Фонд Карнеги* по недосмотру в материале "Должна ли Европа вести переговоры с Россией?" слил позицию еврорейхсканцелярии, которая сводится к следующему: "Кремль — это противник, которого нужно загнать в угол, а не партнер, с которым нужно мириться. Подход ЕС к России должен пережить — и перерасти — эту войну".Это все, что нужно знать о стремлении киевских и европейских главарей к миру.Мерцы и Макроны, обеспечив Киев деньгами и поиграв соевыми мускулами, очень надеялись услышать от Путина угрозы и проклятия, указывающие на растерянность, гнев и отчаяние, но вместо этого президент спокойно озвучил простую вещь: отказ от дипломатии с учетом законных интересов России и ставка на военное решение в украинском конфликте привели Европу к стратегическому тупику, выход из которого будет стоить ЕС чрезвычайно дорого — вплоть до очищения этих авгиевых конюшен кровью и огнем.Но главное — Путин четко и однозначно донес, что Россия готова к любой степени эскалации и любой длительности текущего конфликта (собственно, то, на что все это время упирали в своих потугах европейцы). В частности, российский лидер буднично сообщил, что "российская армия стала самой боеспособной в мире", и прямо предупредил, что любые провокации вроде попыток блокады Калининградской области будут пресекаться самым жестким и жестоким образом, даже если есть риск "крупномасштабного вооруженного конфликта". Мы этот риск видим, но готовы на него пойти — планы расписаны, цели определены, силы назначены. А вы?Это стало для подсвинков с куриными мозгами очень болезненным сюрпризом, из-за чего в карманных СМИ начались причитания вроде "Путин посылает сигнал, что война на Украине продолжится" или "Путин отказывается от любых компромиссов". Шантаж не прошел — бывает.А еще бывает так, что в US News сообщают: "Российские войска полностью перехватили стратегическую инициативу и наступают по всей линии фронта". А немецкий Die Welt пишет, что "европейцам следует признать вероятное поражение Украины в конфликте с Россией, при этом у Киева, несмотря на помощь ЕС, заканчиваются военные, общественные и финансовые ресурсы". В свою очередь, издание The New Statesman докладывает, что "в то время как Путин хвастается низкой безработицей и ростом зарплат, Европа продолжает страдать от последствий разрыва связей с Россией, что делает ее позицию в долгосрочном противостоянии более уязвимой".Тут еще развел зраду и вице-адмирал ВМС Великобритании Атли, который заявил в интервью Bloomberg, что вооруженным силам стран НАТО не хватит силенок для затяжного конфликта с Россией (если таковой произойдет), а также подоспели расчеты, согласно которым смелый военный кредит Евросоюза Киеву на 90 миллиардов евро будет высасывать из Европы минимум три миллиарда евро ежегодно процентами (помимо всего прочего), а самого кредита хватит меньше чем на год — и нужно будет скидываться опять. Красота.Интересно, что в предвкушении "Итогов года" с Путиным британское издание The Economist начиталось кремлевской пропаганды и самым наглым образом начало напрашиваться на зарплату в рублях. Оказывается, "российские Вооруженные силы, обладая подавляющим превосходством в живой силе, технике и беспилотных системах, ведут планомерное наступление на нескольких стратегических направлениях, создавая критическую ситуацию для обороны ВСУ", "Россия наращивает ресурсы, в то время как ВСУ сталкиваются с хронической нехваткой личного состава и техники", "ситуация для украинской армии усугубляется не только материальным перевесом противника, но и растущим доминированием российской армии в сфере применения дронов", но самое ужасное — "текущее наступление России носит системный и долгосрочный характер".Всю безысходность европейцев передал анализ американского мозгового центра CSIS (Center for Strategic and International Studies): "Дипломатические усилия на переговорах о прекращении огня с Москвой (читай: о полной или частичной капитуляции России) потерпели неудачу. <…> Цели России на Украине в значительной степени остаются неизменными. Несмотря на экономическую, военно-промышленную и демографическую нагрузку, война остается устойчивой для Кремля в обозримом будущем".Напугать не удалось, пересидеть и перетерпеть не получится, эскалация закончится очень быстро и очень плохо.Остается только молиться, но и тут Путин обошел. На вопрос из аудитории на прямой линии о том, во что верит лично он, российский президент ответил: "В Господа, который с нами. И который никогда не оставит Россию".* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.

