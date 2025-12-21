https://uz.sputniknews.ru/20251221/tashkent-stranovaya-konferentsiya-rossiyskix-sootechestvennikov-54347873.html

В Ташкенте прошла страновая конференция российских соотечественников

Участники мероприятия обсудили итоги работы национальных центров и диаспор в текущем году и поделились планами на будущее

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла страновая конференция российских соотечественников в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.Участники подвели итоги работы за 2025 год и поделились планами на следующий год.В работе конференции приняли участие Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, председатель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также представители Комитета Республики Узбекистан по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом, представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, активисты национальных культурных центров и активисты диаспор.В рамках своего выступления Алексей Ерхов поделился информацией о поддержке посольством национальных центров и диаспор в 2025 году.Ерхов поблагодарил представителей диаспор, принявших активное участие в форумах, организованных Российской Федерацией, в конференциях соотечественников и соотечественниц, молодежных форумах и других встречах международного, национального или регионального уровня. Он добавил, что Посольство Российской Федерации продолжает оказывать поддержку культурным центрам и социально незащищенным слоям соотечественников.Митрополит Викентий рассказал, что 2026 год — юбилейный для Ташкентской и Узбекистанской епархии, которая отметит 155 лет со дня установления. В связи с чем планируют много мероприятий.Также он добавил, что в следующем году планируют празднование юбилея святителя Луки Войно-Ясенецкого — известного врача, ученого, архиепископа, богослова и духовного писателя, который жил и работал в Узбекистане.Ирина Старосельская рассказала, что представительство Россотрудничества в Узбекистане открыто более двадцати лет назад. И на протяжении всех этих лет работа с соотечественниками остается самым востребованным направлением его деятельности.Она рассказала о проведенных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также о том, что более 120 человек приняли участие в программах "Здравствуй, Россия!", "Новое поколение" и "Чистый взгляд", по проектам, которые разработаны центральным аппаратом Россотрудничества.Были также заслушаны доклады участников конференции, их мнения и предложения. Активистам национальных культурных центров и представителям диаспор вручили дипломы от Посольства РФ И Россотрудничества. В завершении конференции приняли резолюцию.

