В Ташкенте прошла страновая конференция российских соотечественников
Участники мероприятия обсудили итоги работы национальных центров и диаспор в текущем году и поделились планами на будущее.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте прошла страновая конференция российских соотечественников в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik.
Участники подвели итоги работы за 2025 год и поделились планами на следующий год.
В работе конференции приняли участие Посол России в Узбекистане Алексей Ерхов, председатель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, а также представители Комитета Республики Узбекистан по вопросам межнациональных отношений и соотечественников за рубежом, представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, активисты национальных культурных центров и активисты диаспор.
В рамках своего выступления Алексей Ерхов поделился информацией о поддержке посольством национальных центров и диаспор в 2025 году.
"Искренне рады наблюдать, что все культурные центры работают сообща, активно принимают участие в мероприятиях друг друга, показывая сплоченность русскоязычной общины", — сказал он.
Ерхов поблагодарил представителей диаспор, принявших активное участие в форумах, организованных Российской Федерацией, в конференциях соотечественников и соотечественниц, молодежных форумах и других встречах международного, национального или регионального уровня. Он добавил, что Посольство Российской Федерации продолжает оказывать поддержку культурным центрам и социально незащищенным слоям соотечественников.
"В этом году мы помогли провести мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, национальные праздники, новогодние утренники. Была выделена материальная помощь ветеранам труда, одиноким малоимущим пенсионерам и инвалидам, неполным и многодетным семьям. Продолжаем оформлять подписку на российские печатные периодические издания на русском, башкирском, крымско-татарском языках. Дети наших соотечественников смогли отдохнуть в лагерях, пенсионеры — в санаториях", — отметил посол.
Митрополит Викентий рассказал, что 2026 год — юбилейный для Ташкентской и Узбекистанской епархии, которая отметит 155 лет со дня установления. В связи с чем планируют много мероприятий.
"Мы рады и благодарны Узбекистану, что нашу Русскую православную церковь приняли здесь тепло, и вот на протяжении 155 лет она существует и находится в таком почтительном положении, что нас уважают, любят. И мы пытаемся за это время вносить свой вклад для того, чтобы сохранить единство между народами, дружбу, любовь, уважение, что и проповедует наша православная церковь, наша православная вера", — сказал митрополит.
Также он добавил, что в следующем году планируют празднование юбилея святителя Луки Войно-Ясенецкого — известного врача, ученого, архиепископа, богослова и духовного писателя, который жил и работал в Узбекистане.
Ирина Старосельская рассказала, что представительство Россотрудничества в Узбекистане открыто более двадцати лет назад. И на протяжении всех этих лет работа с соотечественниками остается самым востребованным направлением его деятельности.
"Я очень рада, что мы совместно с посольством, епархией и культурными центрами мы провели большое количество мероприятий в этом году, да и в прошлые годы тоже", — отметила она.
Она рассказала о проведенных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также о том, что более 120 человек приняли участие в программах "Здравствуй, Россия!", "Новое поколение" и "Чистый взгляд", по проектам, которые разработаны центральным аппаратом Россотрудничества.
"Мы знаем, что, например, в прошлом году на Всемирный фестиваль молодежи поехала почти самая большая делегация от Узбекистана. Мы были очень рады получить обратную связь от молодежи. Наша работа стоит дорогого, когда мы видим глаза этих ребят, которые посмотрели на Россию совсем с другой стороны", — сказала она.
Были также заслушаны доклады участников конференции, их мнения и предложения. Активистам национальных культурных центров и представителям диаспор вручили дипломы от Посольства РФ И Россотрудничества. В завершении конференции приняли резолюцию.