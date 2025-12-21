https://uz.sputniknews.ru/20251221/uzbekistan-i-rostovskaya-oblast-perspektivy-vzaimodeystviya-54355250.html

Узбекистан и Ростовская область России обсудили перспективы взаимодействия

Речь шла о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционной сферах

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Предприниматели Узбекистана и Ростовской области России презентовали друг другу свой потенциал и обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом сообщает ИА "Дунё".Онлайн-встреча объединила представителей министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, руководство региональной торгово-промышленной палаты, Торгпредства РФ в Узбекистане.Предметом обсуждения стало налаживание сотрудничества в турсекторе, перспективы разработки целевых проектов с предпринимателями и туристическими компаниями.Российская сторона, в свою очередь, представила информацию об экономическом потенциале и возможностях региона, компаниях, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции.По итогам переговоров достигнута договоренность о внедрении практики обмена деловыми миссиями в офлайн-формате.

