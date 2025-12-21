https://uz.sputniknews.ru/20251221/uzbekistan-i-rostovskaya-oblast-perspektivy-vzaimodeystviya-54355250.html
Узбекистан и Ростовская область России обсудили перспективы взаимодействия
Узбекистан и Ростовская область России обсудили перспективы взаимодействия
Речь шла о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционной сферах
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Предприниматели Узбекистана и Ростовской области России презентовали друг другу свой потенциал и обсудили перспективы межрегионального сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом сообщает
ИА "Дунё".
Онлайн-встреча объединила представителей министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, руководство региональной торгово-промышленной палаты, Торгпредства РФ в Узбекистане.
"Узбекская сторона проинформировала об экспортном потенциале страны, объемах производства и качестве сельскохозяйственной, фармацевтической, трикотажной продукции, бытовой техники и мебели", — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения стало налаживание сотрудничества в турсекторе, перспективы разработки целевых проектов с предпринимателями и туристическими компаниями.
Российская сторона, в свою очередь, представила информацию об экономическом потенциале и возможностях региона, компаниях, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной продукции.
По итогам переговоров достигнута договоренность о внедрении практики обмена деловыми миссиями в офлайн-формате.