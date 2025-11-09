https://uz.sputniknews.ru/20251109/uzbekistan-tulskaya-oblast-nalajivayut-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-53340006.html

Узбекистан и Тульская область налаживают сотрудничество в трудовой миграции

Будет создана совместная рабочая группа по вопросам миграции, которая займется изучением условий труда граждан Узбекистана на предприятиях российского региона и расширением организованной трудовой миграции.

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. Дипломаты Узбекистана и администрация Тульской области России обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере миграции, защиты прав граждан и легального трудоустройства, сообщает ИА "Дунё"Как сообщается, делегация Посольства и представительства Агентства миграции Узбекистана провела двустороннюю встречу с представителями администрации Тульской области.Ростовское птицеводческое предприятие намерено привлечь на работу узбекистанцевВо встрече также приняли участие руководители управления экономики, труда и социальной политики, а также представители местных предприятий.В ходе переговоров узбекская делегация предложила расширить практику организованного трудоустройства граждан Узбекистана на предприятиях региона. Также обсуждался вопрос повышения стоимости патентов на право трудовой деятельности. Было отмечено, что это может повлиять на численность мигрантов на рынке труда.Узбекистан предложил России создать в Ташкенте центр домиграционной подготовкиСтороны договорились проводить регулярный мониторинг условий труда, социальной и медицинской защиты граждан Узбекистана, а также наладить сотрудничество в решении проблем, связанных с учащимися.Узбекистан планирует запуск подготовки сограждан для работы в ПриморьеПо итогам встречи стороны пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы по вопросам миграции, изучении условий труда граждан Узбекистана на предприятиях российского региона и расширении организованной трудовой миграции.Ранее в пресс-службе агентства сообщали, что трудоустройство граждан республики в РФ в рамках организованного набора в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тысячи человек — 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в России в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, до порядка 700 тысяч человек.

