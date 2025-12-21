https://uz.sputniknews.ru/20251221/v-knr-proshli-turisticheskie-roudshou-puteshestvuy-v-uzbekistan-54349780.html

В КНР организовали туристические роудшоу "Путешествуй в Узбекистан"

Мероприятия, организованные в рамках программы "Года туризма Узбекистана в Китае", объединили более 200 ведущих туристических компаний городов Ханчжоу и Сучжоу

2025-12-21T12:20+0500

2025-12-21T12:20+0500

2025-12-21T15:18+0500

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В КНР прошли туристические роудшоу "Путешествуй в Узбекистан", сообщает Комитет по туризму РУз.Мероприятия объединили более 200 ведущих туркомпаний Ханчжоу и Сучжоу, представителей гостиничного бизнеса и частных авиакомпаний.Участникам рассказали о туристическом потенциале республики, в том числе новых турмаршрутах и локациях в Наманганской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областяхНа полях мероприятий также организовали В2В-сессии, в ходе которых туркомпании и регионы Узбекистана и Китая достигли договоренности по привлечению туристов в новом 2026 туристическом сезоне.

