В КНР организовали туристические роудшоу "Путешествуй в Узбекистан"

Мероприятия, организованные в рамках программы "Года туризма Узбекистана в Китае", объединили более 200 ведущих туристических компаний городов Ханчжоу и Сучжоу
2025-12-21T12:20+0500
2025-12-21T12:20+0500
2025-12-21T15:18+0500
кнр
узбекистан
туризм
сотрудничество
общество
12:20 21.12.2025 (обновлено: 15:18 21.12.2025)
Мероприятия, организованные в рамках программы "Года туризма Узбекистана в Китае", объединили более 200 ведущих туристических компаний городов Ханчжоу и Сучжоу.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
В КНР прошли туристические роудшоу "Путешествуй в Узбекистан", сообщает
Комитет по туризму РУз.
“В городах Ханчжоу и Сучжоу состоялись туристические роудшоу "Путешествуй в Узбекистан", которые проводятся в рамках программы "Года туризма Узбекистана в Китае", — говорится в сообщении.
Мероприятия объединили более 200 ведущих туркомпаний Ханчжоу и Сучжоу, представителей гостиничного бизнеса и частных авиакомпаний.
Участникам рассказали о туристическом потенциале республики, в том числе новых турмаршрутах и локациях в Наманганской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях
На полях мероприятий также организовали В2В-сессии, в ходе которых туркомпании и регионы Узбекистана и Китая достигли договоренности по привлечению туристов в новом 2026 туристическом сезоне.